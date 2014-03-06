《综述》欧洲央行保持政策不变，拒绝隔靴搔痒的政策立场

* 欧洲央行保持指标再融资利率在0.25%的纪录低位

* 预计2016年通胀率将低于2.0%的目标

* 决定不向金融系统进一步注入流动性

* 存款工具利率仍为零

路透法兰克福3月6日 - 欧洲央行周四保持利率不变，且未推出其他提振欧元区脆弱经济复苏的举措，尽管央行预期未来数年通胀将保持在低位。

欧洲央行总裁德拉吉还指出，单一一种放松借贷条件的技术工具带来的裨益“相对有限”，暗示央行要么按兵不动，要么就在经济前景恶化之时采取激进举措。

欧洲央行保持指标再融资利率在0.25%不变，与市场普遍预期一致，且保持银行隔夜存款工具利率在0.00%不变。

欧洲央行总裁德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，最新的经济数据显示，经济复苏正沿着既定的轨道展开，目前无需额外的刺激。

他说，“我们看到(经济)基准总体上被确认。”德拉吉表示，政策会议上就利率和其他政策工具进行了“广泛的”讨论。

他表示，“上次货币政策会议后出炉的消息基本向好。”

欧洲央行暗示无需采取进一步举措刺激经济后，欧元兑美元走强触及去年12月以来最高，兑日圆升至1月23日以来最高。

到目前为止，通胀陷于1%之下德拉吉所称的“危险区域”已有五个月的时间，最近一个月的通胀率为0.8%。

欧洲央行按兵不动的决定对市场影响巨大，因德拉吉曾在上月暗示，到3月政策会议举行前，央行将有足够的信息来判断是否需要采取新的刺激举措。

一位欧洲央行消息人士曾预计，央行将暂停购债冲销操作，央行通过此项操作抽走其在欧债危机最严重时期透过购买希腊等国债券向金融系统注入的巨额资金。但央行在今日的会议上并未采取这项举措，德拉吉在讲话中淡化了此举可能产生的影响。

苏格兰皇家银行的经济学家Richard Barwell称，结束购债冲销操作的成效将不大。

“因此，央行此举传递的信息是‘我们要么不动，要么采取一些有影响力的举措，’”Barwell说，“隔靴搔痒不在我们的考虑之内。”

和日本央行一样，欧洲央行降息的空间已不大，只能通过其他政策举措来履行其政策职能。日本央行将在下周举行政策会议。

欧洲央行管委诺沃特尼上月告诉路透，他和央行的其他决策者接近就结束所谓的购债冲销操作达成一致。

**功效有限**

结束冲销操作有望释出约1,750亿欧元(2,400亿美元)的资金，这将使金融系统中的过剩流动性增加约一倍，有助于降低银行间借贷利率。

此举还标志着欧洲央行的政策理论发生重大改变，向美国式量化宽松方向靠拢。

但德拉吉表示，尚未看到货币市场利率攀升导致货币政策悄悄收紧的迹象，因此无需采取行动，至少目前如此。

“此类冲销带来的裨益相对有限，因目前证券市场计划(SMP)持有的公债组合的年期较短，”他说。

“因此，购债注入的流动性持续的时间较短，肯定不到一年，”他补充说。

最新发布的欧洲央行内部预估显示，今年通胀率将为1.0%，2015年为1.3%，2016年为1.5%——所有预期均低于央行的设定的接近2%的目标。

“未来数月消费者物价调和指数(欧盟的调和指标)年通胀率预计将保持在目前的水平附近，”德拉吉表示，“因此，通胀率应会逐步上升，达到接近2%的水平。”

上述预期假定汇率保持不变，油价回落。

德拉吉拒绝将欧元区的现状与日本旷日持久的通缩周期相提并论。在日本的通缩周期期间，企业和家庭因预期未来物价将进一步走低而不愿支出，从而导致该国经济在过去二十年间停滞不前。

欧洲央行决策者坚持认为，到目前为止，尚未出现欧元区民众推迟支出计划的迹象。

国际货币基金组织(IMF)认为，欧洲央行需要采取进一步举措刺激经济。

IMF欧洲部主任Reza Moghadam在一则博文中称，“欧洲央行应考虑进一步调降政策利率，更重要的是设法大幅扩大其资产负债表规模，可以透过有针对性的长期再融资操作或量化宽松(购买公共和民间资产)来实现。”

德拉吉表示，“我们目前的分析结果与IMF的说法相悖。”

说到乌克兰紧张局势，他表示，欧元区与乌克兰的贸易关系并不紧密，不会给该地区经济构成重大风险。