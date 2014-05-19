欧洲央行：执委普雷特将建议下调主要再融资利率至0.15%--明镜周刊

路透柏林5月18日 - 据德国《明镜》周刊周日报导，欧洲央行(ECB)执委普雷特将在6月5日的政策会议上，建议央行把主要再融资利率自0.25%下调至0.15%的纪录低位。

《明镜》周刊称，普雷特还料将首次建议把银行存款利率降为负值。报导未指明消息来源。

普雷特在欧洲央行执委会中负责经济事务。在管委会会议伊始，他都将例行地做一番陈述和政策建议，为之后的讨论奠定基础。

欧洲央行拒绝置评。

上周，路透报导称，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。