欧洲央行：执委普雷特将建议下调主要再融资利率至0.15%--明镜周刊

《汇市简讯》未来一周风险事件或将推动欧元/美元升破近期交投区间
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
路透柏林5月18日 - 据德国《明镜》周刊周日报导，欧洲央行(ECB)执委普雷特将在6月5日的政策会议上，建议央行把主要再融资利率自0.25%下调至0.15%的纪录低位。
《明镜》周刊称，普雷特还料将首次建议把银行存款利率降为负值。报导未指明消息来源。
普雷特在欧洲央行执委会中负责经济事务。在管委会会议伊始，他都将例行地做一番陈述和政策建议，为之后的讨论奠定基础。
欧洲央行拒绝置评。
上周，路透报导称，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。
五名知悉这些措施的消息人士详述了计划细节，措施可能涉及降息，其中欧洲央行存款利率可能破天荒地降至负值，另外还有一些刺激向中小企业贷款的针对性措施。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
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