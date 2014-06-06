重发-《综述》欧洲央行多管齐下向经济注资，总裁德拉吉称不会就此结束

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* 欧洲央行将存款利率降至-0.1%，将指标再融资利率降至0.15%

* 推出长期再融资操作以刺激银行放贷

* 欧洲央行的行动拖累欧元一度走软，刺激股市上扬

* 大规模资产购买行动还遥遥无期

* 德拉吉称“我们不会就此结束”

路透法兰克福6月5日 - 欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。

欧洲央行将三大利率调降至纪录低位，以避免欧元区出现日本式通缩的风险，并拉低欧元汇率。欧洲央行首次对银行在央行的隔夜存款收取0.1%的费用，试图迫使银行向中小企业放贷。

自去年10月以来，欧元区通胀一直陷于德拉吉所说的低于1%的“危险区域”，主要是因商品和食品价格走低，但薪资增长乏力和欧元区陷入危机的国家进行经济改革也是导致通胀低迷的原因之一。

央行在周四的会议上并未推出所谓的量化宽松政策，但央行总裁德拉吉表示，将在必要时采取进一步举措。在被问及为何欧洲央行没有实施量化宽松政策时，德拉吉在记者会上表示：

“我们认为(我们所作的)是一个重大的方案。我们是否就此结束了？答案是否定的。我们还没完。如果有必要，在我们的权限范围内，我们不会就此结束。”

苏格兰皇家银行分析师Richard Barwell表示，讲话会刺激市场对未来更多行动的预期。

德拉吉提出了一项四年内提供4,000亿欧元资金的计划，以刺激因压力测试临近而惜贷的区内银行加大对企业放贷的力度。

“目前的经济形势今非昔比，”德拉吉在记者会上表示，称“通胀偏低、复苏乏力，且货币和信贷供应疲弱。”

他说，“此次的行动方案旨在增加对“实体经济的”借贷，获得政策委员的一致赞同。”

其他举措还包括，延长向区内银行提供无限额低成本资金的期限，通过停止购债冲销操作注资约1,700亿欧元，以及准备未来在必要时购买资产支持证券(ABS)以支持小企业等。

欧洲央行发布的内部预估显示，今年通胀仅为0.7%，明年为1.1%，2016年为1.4%，预估被下修，且远低于央行设定的接近2%的目标。

“必要时我们将迅速采取行动进一步放宽货币政策，”他说，负责政策制定的欧洲央行管委会一致承诺，如需“采取进一步行动抵御低通胀持续时间过长的风险”，将动用非常规政策工具。

多数举措已在市场近几周的广泛预期范围之内。德拉吉讲话后，欧元兑美元一度跌至四个月低位1.3505美元，之后反弹至1.3600美元上方，当日略有上升。欧洲股市攀升，欧元区二线国家公债收益率回落。

**法国表示欢迎，德国三缄其口**

法国总统奥朗德对欧洲央行的决定表示欢迎，数月来，他一直呼吁央行采取行动打压欧元汇率，因法国认为欧元强势阻碍经济复苏。

也曾要求欧洲央行采取果断行动的国际货币基金组织(IMF)对周四的声明表示欢迎，称这是“非常积极的态度”。

德国总理梅克尔拒绝置评，称欧洲央行的决定不受成员国政府的影响。德国财长朔伊布勒称，低利率并非解决问题的长期之道。

德国不支持低利率，因他们认为这是对储蓄者的惩罚。

德国智库Ifo的主席、保守派经济学家辛纳称，欧洲央行的行动有点孤注一掷的感觉，不会奏效。

“通过史上罕见的低成本资金和对银行存款征收惩罚性利率来迫使资金流向南欧，以刺激那里的经济成长，这是在铤而走险，”他说。

德拉吉表示，利率将在较长时间内保持在低位，但在周四降息后，他从声明中抹去了之前声明中常见的利率还可能进一步走低的措辞，并称“实际上”利率已经触底。

在被问及需要多长时间这些政策举措的效应才能在经济中体现时，他表示，“最大的可能是，这些举措将在货币市场起到立竿见影的效果，但对实体经济的影响需要一段时间才能体现，可能需要三到四个季度。”

欧洲央行将存款利率降至-0.1%。将指标再融资利率降至0.15%，并将隔夜贷款利率降至0.4%。