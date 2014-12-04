《综述》欧洲央行总裁德拉吉称将在明年初考虑QE，不会因任何反对而动摇

* 欧洲央行总裁德拉吉称将在明年初考虑印钞购买公债的QE举措

* 德拉吉暗示即便有部分委员反对，央行仍能推行购债计划

* 来自德国的央行决策者反对德拉吉为扩大资产负债表规模设定的目标

* 欧洲央行大幅下调2015年成长和通胀预期

路透法兰克福/柏林12月4日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行将在明年初决定是否有必要采取进一步行动来重振欧元区经济。他暗示，不会因德国或其他任何人的反对而畏缩不前。

德拉吉以迄今为止最明确的措辞强调央行支撑欧元区孱弱经济的决心，并表示可能印钞购买公债等资产。

但德拉吉的讲话可能使他与欧元区最大经济体、同时也是欧洲最重要的国家德国之间发生冲突。来自德国的两位央行决策者今日在会上明确反对他的宏大计划。

欧洲央行今日发布的对欧元区经济前景的预期十分低迷，德拉吉宣布，央行预计未来数年欧元区的经济产出将低于三个月前的预期，而油价下跌将进一步拖低通胀。

外界认为，通胀处于极低水平是促使欧洲央行采取印钞购买公债，即所谓的量化宽松(QE)举措的主要动因。德国对此持反对意见。

“QE在美国和英国已经显效，”德拉吉在记者会上表示，他不能‘容忍’欧洲央行的主要目标物价稳定前景脱轨。

不过，最令人震撼的可能是，德拉吉明确表示，他将顶住强大的政治阻力，推出更为激进的刺激举措。

上周刚刚被任命为欧洲央行执委的德国官员劳滕施莱格称，目前还不是购买公债的时候。但德拉吉表示，没必要获得18个成员国的一致同意。

“在推出QE的问题上，我们是需要所有成员国一致认同呢，还是多数成员国同意就行？我认为，不需要所有成员国都同意，”他说。

不过，德国反对仍给QE的推出构成了相当大的阻碍。

据央行消息人士告诉路透，劳滕施莱格和德国央行总裁魏德曼今天在会上反对央行在声明中强化德拉吉提出的扩大资产负债表规模目标的决定。

欧洲央行为自己设定了将资产负债表规模扩大多达8,000亿至一万亿欧元(1.24万亿美元)，重回2012年初水平的目标。央行寄望通过从银行和其他机构购买资产将这些资金注入经济中。

很多市场人士对德拉吉未能在今日的会议的采取行动感到失望。

“很显然，德拉吉在推出全面量化宽松举措方面仍缺乏德国方面的关键支持，”Spiro Sovereign Strategy的Nicolas Spiro表示。

**经济前景低迷**

欧洲央行最新预计，明年欧元区经济仅增长1.0%，而非三个月前预计的增长1.6%。

明年通胀仅为0.7%，低于9月预期的1.1%，且远低于央行设定的略低于2%的目标。

如果物价开始下滑，部分国家已经出现价格回落的情况，这将促使消费者停止购物，等待物价进一步走低，从而形成一个拖累经济放缓的恶性循环。

德拉吉称，“明年初央行管委会将重新评估货币刺激举措的功效，资产负债表规模和物价发展前景。”

德拉吉今日在欧洲央行耗资13亿欧元建成的新总部发表讲话称，央行将特别关注油价重挫。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)颇具影响力的副总裁费舍尔表示，量化宽松计划在欧洲同样会有效。他的讲话凸显出，外界对欧元区经济的担忧与日俱增。

美联储、日本央行和英国央行等其他主要央行都已推行了QE来提振本国的经济。