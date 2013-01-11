《欧洲央行焦点》维持利率不变,预计2013年稍晚欧元区经济将复苏

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
Global Insight分析师Howard Archer称,"欧洲央行看似关上了近期降息的大门",但仍有可能再度降息.他认为,经济成长将更难高于欧洲央行的预估,且失业率料持续上扬.
"这样欧洲央行调降利率的压力就会越来越大."Archer表示."我们预计随着西班牙和意大利继续明显陷入挣扎,欧元区主权债务问题料会间歇性的爆发."
主要再融资利率若再度调降,将引发央行会否等幅下调隔夜存款利率的疑问;该利率目前已位于零水准.这种做法将令该利率降至负值,亦即首度出现银行把资金存放在央行后,央行尚需收取费用的情况.
一位熟悉欧洲央行想法的人士称,尽管德拉吉表示,欧洲央行"在操作上已准备"进行这样的举措,但该行已愈发担忧这项构想.
隔夜存款利率降至负值料为货币市场基金带来沉重打击,自去年7月欧洲央行将存款利率降至零以来,资金已然撤离这些基金.短期货币市场利率通常会盯住隔夜存款利率,而这几乎导致基金无法为投资者带来报酬.(完)
(编译 洪曦; 审校 龚芳)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。