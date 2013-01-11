《欧洲央行焦点》维持利率不变,预计2013年稍晚欧元区经济将复苏

Global Insight分析师Howard Archer称,"欧洲央行看似关上了近期降息的大门",但仍有可能再度降息.他认为,经济成长将更难高于欧洲央行的预估,且失业率料持续上扬.

"这样欧洲央行调降利率的压力就会越来越大."Archer表示."我们预计随着西班牙和意大利继续明显陷入挣扎,欧元区主权债务问题料会间歇性的爆发."

主要再融资利率若再度调降,将引发央行会否等幅下调隔夜存款利率的疑问;该利率目前已位于零水准.这种做法将令该利率降至负值,亦即首度出现银行把资金存放在央行后,央行尚需收取费用的情况.

一位熟悉欧洲央行想法的人士称,尽管德拉吉表示,欧洲央行"在操作上已准备"进行这样的举措,但该行已愈发担忧这项构想.

隔夜存款利率降至负值料为货币市场基金带来沉重打击,自去年7月欧洲央行将存款利率降至零以来,资金已然撤离这些基金.短期货币市场利率通常会盯住隔夜存款利率,而这几乎导致基金无法为投资者带来报酬.(完)