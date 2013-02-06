《欧洲央行焦点》2月会议料维持利率不变,总裁德拉吉面临意大利丑闻质问

路透法兰克福2月5日 - 尽管欧元近期急升,欧洲央行周四政策会议预料不太可能会考虑降息,但央行总裁德拉吉会后几乎势必要面临有关意大利银行丑闻的质问.

必须先看到强势欧元对经济造成重大伤害,才能促使欧洲央行管理委员会改变立场,而在这次月度会议上,这个机率几乎等于零.

比较有可能的是,欧元升势将推迟欧洲央行对退出应对危机政策的讨论.而可以肯定的,则是央行总裁德拉吉将面临记者询问意大利西雅那银行 丑闻一事.

可以预期,德拉吉在周四记者会上将被问到他对西雅那银行衍生品丑闻的知情程度,以及2006-2011年他担任意大利央行总裁期间,对此事的处理为何.

荷兰国际集团(ING)经济分析师Carsten Brzeski预期德拉吉将维持沉默.但他表示,从这件丑闻可以看出欧洲央行建立欧元区银行监管机构的难处."这只是更加凸显出监管角色是件苦差事,"Brzeski称.

德拉吉在货币政策方面应该会比较轻松.

上周一项路透调查的75位受访分析师,没有任何人预测欧洲央行周四将调降位于纪录低位0.75%的指标利率.调查显示,预料欧洲央行将维持利率不变至少到2014年7月.

从欧洲央行1月10日上次货币政策会议以来,欧元兑美元 已经升值约3%,德拉吉在1月会议上,削弱了欧洲央行短期内降息的预期心理.

"就整个欧元区的痛苦界限而言,我们刚好达到,"德意志银行经济分析师Gilles Moec指出."因此在欧元区的总体层次上,目前并没有迫使欧洲央行立刻关注这件事的巨大压力."

Moec表示,必须先见到欧元升值对出口订单及采购经理人指数等一些数据造成明显冲击,才能改变利率方向."你需要直接证据,但目前并没有."(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)