《欧洲央行焦点》维持利率不变,总裁德拉吉称将监控欧元上涨对经济的影响

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**银行业丑闻**
德拉吉被问到对意大利西雅那银行 衍生品丑闻了解多少,以及2006-2011年期间他担任意大利央行总裁时为此做出过什么.
西雅那银行是意大利第三大银行,也是当今世界上最古老的银行,在一系列衍生品及结构性金融交易中损失了10亿欧元左右.
德拉吉称,欧洲央行今后作为欧洲银行业监管者的角色未受影响.
"IMF公开表达初步意见称,意大利央行在法律框架内及时恰当的采取了行动,来解决(西雅那银行的)问题."他说道,"(这家银行)问题变得严重时,监管行动也适当加强了."
一名意大利央行高层消息人士本周告诉路透,意大利央行监察人员曾告诉过德拉吉发现疑点,但德拉吉对监管不力并不负有责任.
前意大利经济财政部部长特雷蒙蒂也批评德拉吉,称他做为意大利银行体系的监管者,没有发现或阻止西雅那银行导致亏损的这些衍生品交易,实在是"让人诧异".(完) (编译 梁睿雪/王丽鑫/李婷仪/程琳; 审校 李爽/张荻)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币