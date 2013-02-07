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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 07:55 BJT

《欧洲央行焦点》维持利率不变,总裁德拉吉称将监控欧元上涨对经济的影响

**银行业丑闻**

德拉吉被问到对意大利西雅那银行 衍生品丑闻了解多少,以及2006-2011年期间他担任意大利央行总裁时为此做出过什么.

西雅那银行是意大利第三大银行,也是当今世界上最古老的银行,在一系列衍生品及结构性金融交易中损失了10亿欧元左右.

德拉吉称,欧洲央行今后作为欧洲银行业监管者的角色未受影响.

"IMF公开表达初步意见称,意大利央行在法律框架内及时恰当的采取了行动,来解决(西雅那银行的)问题."他说道,"(这家银行)问题变得严重时,监管行动也适当加强了."

一名意大利央行高层消息人士本周告诉路透,意大利央行监察人员曾告诉过德拉吉发现疑点,但德拉吉对监管不力并不负有责任.

前意大利经济财政部部长特雷蒙蒂也批评德拉吉,称他做为意大利银行体系的监管者,没有发现或阻止西雅那银行导致亏损的这些衍生品交易,实在是"让人诧异".(完) (编译 梁睿雪/王丽鑫/李婷仪/程琳; 审校 李爽/张荻)
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