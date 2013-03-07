《欧洲央行焦点》维持利率不变，未对意大利施以援手

“在(意大利)大选后情绪激动的市场，现在多少有些回归到之前的状态，”德拉吉在政策会议之后的新闻发布会上表示。

“你肯定已发现这次没有波及其它国家，若是在大约一年半以前，情况就不会是这样。这也是另一个正面的迹象，”他说。

欧洲央行通过承诺可能会无限量购买公债的方式缓和了欧元区危机，但前提是成员国向欧元区救援基金寻求救助并同意实施撙节政策。

这个名为“直接货币交易”(OMT)的计划还未曾实施过。如果意大利无法组建起一个能够遵守这些规定的政府，那么可能将无法得到欧洲央行庇护。