《欧洲央行焦点》维持利率不变，未对意大利施以援手

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
“在(意大利)大选后情绪激动的市场，现在多少有些回归到之前的状态，”德拉吉在政策会议之后的新闻发布会上表示。
“你肯定已发现这次没有波及其它国家，若是在大约一年半以前，情况就不会是这样。这也是另一个正面的迹象，”他说。
欧洲央行通过承诺可能会无限量购买公债的方式缓和了欧元区危机，但前提是成员国向欧元区救援基金寻求救助并同意实施撙节政策。
这个名为“直接货币交易”(OMT)的计划还未曾实施过。如果意大利无法组建起一个能够遵守这些规定的政府，那么可能将无法得到欧洲央行庇护。
如果意大利各党派之间无法达成一致意见，就有可能在未来几个月内进行新的选举，使不确定性持续更久。
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。