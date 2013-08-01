《欧洲央行焦点》维持指标利率不变，确认未来一段时期内将按兵不动

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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德拉吉希望开始公布央行会议记录，并称将在今年稍晚拿出向市场提供更多信息的建议。到目前为止，欧洲央行的会议记录都秘而不宣。
德拉吉表示，他赞同“增强交流”，对作出或不作出某种决定进行解释。但他也说，央行行事风格的任何转变不能影响央行官员的独立性，这一点十分关键。
央行提高透明度的作法可能遭遇部分央行官员的抵制，因为他们担心，此举可能令其面临来自本国的政治压力。
欧洲央行的前瞻性指引比美联储提供的指引更模糊。后者不仅为缩减量化宽松政策作准备，还承诺只要通胀率低于2.5%，就会维持接近零的利率水平，至少到失业率降至6.5%。
德拉吉称，欧洲央行内部没有讨论设置一个调整政策的经济触发指标。(完)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。