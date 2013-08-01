《欧洲央行焦点》维持指标利率不变，确认未来一段时期内将按兵不动

德拉吉希望开始公布央行会议记录，并称将在今年稍晚拿出向市场提供更多信息的建议。到目前为止，欧洲央行的会议记录都秘而不宣。

德拉吉表示，他赞同“增强交流”，对作出或不作出某种决定进行解释。但他也说，央行行事风格的任何转变不能影响央行官员的独立性，这一点十分关键。

央行提高透明度的作法可能遭遇部分央行官员的抵制，因为他们担心，此举可能令其面临来自本国的政治压力。

欧洲央行的前瞻性指引比美联储提供的指引更模糊。后者不仅为缩减量化宽松政策作准备，还承诺只要通胀率低于2.5%，就会维持接近零的利率水平，至少到失业率降至6.5%。