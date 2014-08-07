《综述》欧洲央行保持利率在纪录低位，称乌克兰危机威胁区内经济复苏

* 欧洲央行保持利率在低位

* 德拉吉暗示，以乌克兰为主的地缘政治风险加剧

* 德拉吉－如果通胀预期下滑，准备购买公债

* 欧洲央行预计新机制将促使银行放贷

路透法兰克福8月7日 - 欧洲央行周四维持指标利率在纪录低位，称如果欧元区滑向通缩，准备印钞购债。央行并警告乌克兰危机加剧了欧元区疲弱且曲折的经济复苏所面临的风险，而西方国家与俄罗斯之间以牙还牙的制裁战可能使区内问题雪上加霜。

欧洲央行总裁德拉吉指出，中东的动荡局势，以及俄罗斯与西方国家在乌克兰冲突问题上的紧张局势是拖累欧元区经济成长的因素之一。为报复欧盟的制裁行动，俄罗斯昨日宣布停止从欧洲进口食品。

德拉吉在月度政策会议结束后举行的记者会上强调称，欧洲央行已准备好，如果通胀前景进一步回落，将采取量化宽松政策，即印钞购买证券。但他辩称，7月欧元区通胀跌至0.4%的逾四年低位是因能源和食品价格回落等临时性因素所致。

德拉吉表示，“地缘政治风险高企，较几个月前更为严重。其中乌克兰和俄罗斯情势等部分风险，对欧元区的冲击将大于对全球其他地区造成的影响。”

欧洲央行宣布保持指标利率不变，观望诸如9月将推出的针对银行的超低利率四年期贷款等机制是否会促使银行增加放贷。央行在6月会议上将利率调降至纪录低位。

欧洲央行管委会的决定与分析师的预期一致。

很多市场人士将关注点转向明年，他们寄望欧洲央行届时会效仿美国联邦储备理事会(FED/美联储)和其他主要央行推出量化宽松政策。

德拉吉明确提到了上述选项和购买资产支持证券(ABS)的可能性，尽管德国央行对此有些心不甘、情不愿。

德拉吉表示，“我只能重申，管委会一致承诺，如果中期通胀前景改变，我们还将采取诸如购买ABS和量化宽松(QE)等非常规举措。”

他指出，欧洲央行预计下月推出的旨在促使银行增加对企业放贷的低成本贷款将获强劲需求。他还表示，欧元区实际利率保持在负值区域的时间将远长于美国，最长将达五年。

**经济事件可能促使央行行动**

尽管在周四的记者会上并未嗅到任何政策调整的气息，但部分分析师表示，未来发生的经济事件可能促使欧洲央行采取行动。

“欧元区正处在十字路口，经济可能向任何一个方向发展，”荷兰国际集团的分析师James Knightley表示。

“我们已看到一些成长停滞的迹象，地缘政治局势使区内面临的风险加大。欧元走软和信贷状况改善能使情况有所缓解吗？如果这些举措都不见效，将迫使欧洲央行采取行动。”

为报复针对该国的制裁行动，俄罗斯已宣布禁止从欧盟进口水果和蔬菜。另外，北大西洋公约组织(NATO)本周警告称，俄罗斯可能利用行使人道主义使命等借口侵入乌克兰东部。

不过，很多分析师预计，除非局势严重恶化，否则欧洲央行不会采取行动。

“地缘政治局势使经济面临的风险日益加大，但我们预计在明年之前，欧洲央行不会调整现有的政策路径，”法国兴业银行的分析师Anatoli Annenkov表示。

“我们预计，欧洲央行将在明年初推出资产购买计划，一开始只购买民间部门，而非政府的债券。但眼下他们将会另辟蹊径，鼓励银行借贷。”

今年6月，欧洲央行成为首家将银行在央行的存款利率降至负值的主要央行，此举旨在促使银行不再将资金存放在央行的保险箱里，而是放贷生利。

除乌克兰危机外，欧元区还面临其他一些阻力。

本周公布的数据显示，区内第三大经济体意大利经济第二季重陷衰退，而德国央行称，该国第二季经济增长停滞。德国是欧元区的成长引擎。

以意大利总理伦齐为首的区内多国领导人呼吁摒弃撙节举措，放宽欧盟预算规定，但遭到德国的严词拒绝。

来自意大利的德拉吉表示，那些执行了最令人心悦诚服的结构性改革的国家获得了最丰厚的回报--经济加速成长，暗示他不支持意大利和法国的立场。

他敦促欧元区各国坚持执行欧盟削减赤字的规定，不要放弃财政整固的成果。

法国总统奥朗德称，欧洲央行和德国必须加大力度提振成长，抗击欧洲面临的“实际通缩的风险”。法国是区内第二大经济体，该国经济目前也在困境中挣扎。

在被问及法国要求压低欧元刺激成长的呼声日益高涨时，德拉吉列举了一系列理由来说明，压低欧元汇率的条件还不成熟，其中包括欧元区与美国的利率前景背道而驰。