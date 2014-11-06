《综述》欧洲央行准备在必要时再度出手，备战号角已经吹响

* 欧洲央行保持利率在纪录低位

* 德拉吉重申资产负债表目标

* 他表示欧洲央行准备在必要时祭出进一步举措

* 央行内部正在为未来将采取的行动作准备

路透法兰克福11月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行决策者均同意在必要时采取进一步政策行动，内部工作人员正在为未来可能采取的行动作准备。

欧洲央行在月度会议上保持利率在0.05%的纪录低位，将静观近几个月祭出的刺激举措会产生怎样的功效。

德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，欧元区复苏面临的风险仍偏向下档，他说：“管委会一致承诺将动用职权范围内的更多非常规工具。”

“管委会已责成欧洲央行内部工作人员和欧元系统(欧洲央行和欧元区各国央行)相关委员会着手准备进一步举措，确保在必要时及时实施，”他说。

在此之前，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在上月结束了购债计划，而日本央行扩大了货币刺激规模，目前，市场正在设法判断欧洲央行距离推出更为激进的刺激举措，如大规模购买公债这样的量化宽松举措，还有多远。

而欧洲央行内部对于德拉吉领导风格的不满正在不断升温。

路透周二报导，欧元区多国央行总裁计划对德拉吉的沟通风格发起挑战，尤其是在央行管委会9月同意不向公众透露资产负债表规模的具体数字后不久，德拉吉就在一次讲话中提及了央行计划向经济注资的目标。

德拉吉在今天的记者会上再度确认了上述目标，称资产负债表规模将“向2012年初时的水平扩张”。

他还指出，负责决策的管委会已一致认同了这一目标，但他承认存在一定的政策分歧。

德拉吉表示，“我们在观点和政策上存在一些分歧，但并没有南欧和北欧派别之分。不存在任何联盟。”

“(周四会议前的)的工作晚餐进行的非常顺利，比预期好，”德拉吉说。

在德拉吉确认资产负债表目标，强调经济成长面临的风险后，欧元触及26个月低位，欧元区二线公债收益率回落。

**需要采取进一步举措吗？**

为防止欧元区滑入通缩，欧洲央行已通过购买民间债务和发放长期贷款等方式向银行系统注资，目标是使资产负债表规模扩大多达1万亿欧元。

对于目前的举措是否足以刺激经济的疑虑与日俱增，但预计欧洲央行短期内会按兵不动，静观资产购买和向银行提供四年期贷款等行动所产生的影响，在有了更明确的看法后再决定是否祭出新的举措。

与欧洲央行关系密切的消息人士曾告诉路透，欧洲央行购买民间资产的计划可能达不到原定的目标，这可能会促使央行在明年初采取更大胆的行动，第一步可能是购买公司债。

直接购买公债等更为激进的举措仍面临强大的政治阻力，尤其是遭到德国的强烈反对。

“我的感觉是，现有的举措所产生的刺激尚不足够，欧洲央行将加大刺激力度，购买公司债，”穆迪分析的首席分析师Mark Zandi表示，他预计是在明年。

总部位于巴黎的经济合作与发展组织(OECD)呼吁欧洲央行信守“尽全力”提振经济的承诺，开始购买公债。

部分分析师开始翘首期待欧洲央行12月发布的最新经济预估。

欧洲央行9月发布的内部预估预计，今年欧元区经济成长0.9%，明年成长1.6%。通胀在2016年将达到1.4%，仍低于央行设定的略低于2%的目标。10月欧元区通胀率为0.4%。

“除非欧洲央行在12月大幅削减内部成长和通胀预期。否则，缺乏进一步放宽政策的强有力的理据，”Berenberg的首席分析师Holger Schmieding表示。(完)