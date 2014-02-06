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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 22:23 BJT

欧元区经济：欧洲央行总裁德拉吉称正关注新兴市场波动性带来的风险

路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行正关注新兴市场波动性带来的风险，这些风险迄今尚未蔓延至欧元区经济。

新兴市场货币大跌和需求减弱可能使欧元区通胀回落压力加重，欧元区在新兴市场敞口大于美国和日本。

“造成新兴市场经济体目前情况的因素相当复杂，而且不在欧元区政策当局的控制范围内，”德拉吉在欧洲央行月度政策会议记者会上说。

他说，欧元区对新兴市场的发展迄今显示出“良好的韧力”。(完)

(编译 利棣儿；审校　李军)
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