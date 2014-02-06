欧元区经济：德拉吉称广泛讨论了可以使用的政策工具，但决定先按兵不动

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行管委周四广泛讨论了政策工具，但决定先按兵不动，等待下个月新的经济预估。
“今日决定不采取行动的理由是目前局势的复杂性，需要获得更多的信息。”德拉吉在欧洲央行决定维持利率不变后举行的记者会上表示。
“首先，3月初将出炉的欧洲央行宏观经济预估将是我们用来分析的重要信息，那将首次包括对2016年的预估，这是非常重大的改变。”
德拉吉表示，管委会广泛讨论了可以使用的政策工具，包括暂停吸纳欧洲央行用于购买主权债的资金操作。“所以到时候如果我们要决定启动这些措施，我们已经准备好。”
“我们决定启动什么措施将取决于我们到时候面临的状况。”德拉吉称。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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