欧元区经济：德拉吉称广泛讨论了可以使用的政策工具，但决定先按兵不动

路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行管委周四广泛讨论了政策工具，但决定先按兵不动，等待下个月新的经济预估。

“今日决定不采取行动的理由是目前局势的复杂性，需要获得更多的信息。”德拉吉在欧洲央行决定维持利率不变后举行的记者会上表示。

“首先，3月初将出炉的欧洲央行宏观经济预估将是我们用来分析的重要信息，那将首次包括对2016年的预估，这是非常重大的改变。”

德拉吉表示，管委会广泛讨论了可以使用的政策工具，包括暂停吸纳欧洲央行用于购买主权债的资金操作。“所以到时候如果我们要决定启动这些措施，我们已经准备好。”

“我们决定启动什么措施将取决于我们到时候面临的状况。”德拉吉称。(完)