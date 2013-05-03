更新版-欧洲央行：目前不会出现存款利率为负--委员诺沃特尼

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
(新增利卡宁言论、市场反应和相关背景)
路透?布拉迪斯拉发5月3日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五称，ECB将存款利率降为负值的可能性近期并不适用。
ECB总裁德拉吉周四称，央行在“技术上已做好准备”将存款利率从目前的零降为负值。存款利率为负意味着ECB将对银行存隔夜资金于央行收取费用。
此番言论引发市场对欧洲央行准备将存款利率降为负值的猜测，但诺沃特尼希望淡化此类猜测。
“市场过度解读昨日的讨论，”诺沃特尼对记者说。
“当然，这只是许多选项当中的一个。但是并非近期之内的相关选项...这并不在短期讨论范围之内，”他说。
诺沃特尼发表以上言论后，欧元兑美元 上扬至日高。
把存款利率降为负值可能会刺激银行业借出资金，而不是把资金放在ECB，这有可能缓解掣肘欧元区经济成长的信贷市场问题。
但这也可能严重冲击银行业的自身运营，并可能对融资市场和债券市场造成巨大影响。
德拉吉承认将存款利率降为负值可能会带来意外的结果，但表示ECB能够应付这些情况--这较他先前的声明立场有所偏离。
ECB另一名管委利卡宁向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，虽然从技术上来说央行已准备好将存款利率降为负值，但周四会上有关存款利率的讨论与管委会此前的会议没有什么不同。(完) (编译 许娜; 审校 沈以文)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。