更新版-欧洲央行：目前不会出现存款利率为负--委员诺沃特尼

(新增利卡宁言论、市场反应和相关背景)

路透?布拉迪斯拉发5月3日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五称，ECB将存款利率降为负值的可能性近期并不适用。

ECB总裁德拉吉周四称，央行在“技术上已做好准备”将存款利率从目前的零降为负值。存款利率为负意味着ECB将对银行存隔夜资金于央行收取费用。

此番言论引发市场对欧洲央行准备将存款利率降为负值的猜测，但诺沃特尼希望淡化此类猜测。

“市场过度解读昨日的讨论，”诺沃特尼对记者说。

“当然，这只是许多选项当中的一个。但是并非近期之内的相关选项...这并不在短期讨论范围之内，”他说。

诺沃特尼发表以上言论后，欧元兑美元 上扬至日高。

把存款利率降为负值可能会刺激银行业借出资金，而不是把资金放在ECB，这有可能缓解掣肘欧元区经济成长的信贷市场问题。

但这也可能严重冲击银行业的自身运营，并可能对融资市场和债券市场造成巨大影响。

德拉吉承认将存款利率降为负值可能会带来意外的结果，但表示ECB能够应付这些情况--这较他先前的声明立场有所偏离。