欧洲央行将在晚些时候决定先升息还是先结束购债--管委

路透法兰克福3月16日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周四对德国商报(Handelsblatt)表示，央行将在晚些时候决定，是否在结束购债计划之前升息。

诺沃特尼称，欧洲央行可能在提高对银行的主要贷款利率之前，先上调存款利率。目前该利率水平低于零。

他的言论引发对央行自身政策指引的质疑。就在一周前欧洲央行刚刚重申，在结束2.3万亿欧元(2.48万亿美元)购债计划之后的很长一段时间里，利率将维持现有水平，甚至会调降。

随着欧元区通胀率反弹，欧洲央行面临结束超低利率和印钞政策的压力，尤其是来自德国的压力。上周的会议上，欧洲央行部分决策者提出在结束购债前升息的可能性，但未获广泛支持。

当被问及若经济上升势头持续，欧洲央行是首先停止购债还是首先升息时，诺沃特尼对德国商报称，“当时机成熟时，我们将做出决定。”

他并称，“美国的模式是先结束购债。照搬美国模式是否适用于欧洲需要讨论。”

诺沃特尼还表示，也不必同时以相同的幅度调高所有利率。

“利率结构并不总是需要保持不变，”他表示。“欧洲央行可以先提高存款利率，之后再考虑基本放款利率。”

诺沃特尼还确认了欧洲央行关于购债持续至年底的指引，称“目前没有理由采取行动。”(完)