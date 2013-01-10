重温稿-路透调查: 欧洲央行本周料按兵不动,但分析师对下一步动向存在分歧

路透伦敦1月7日 - 路透调查中受访分析师预计,欧洲央行本周将维持利率不变.但由于经济前景不明,分析师们对未来几个月降息的可能性看法不一.

虽然多数分析师都认为管理委员会在周四会议上将维持主要再融资利率在0.75%的纪录低点不变,但对于下一次行动却并无共识,这也反映出了决策者内部的类似分歧.

这项在过去几天进行的调查中,73位受访分析师中有38位认为欧洲央行在未来三个月仍将按兵不动.相信央行最晚在6月底降息25基点的观点虽占多数,但也仅多出一名分析师而已.

分析师的观点分为两派.

一派认为第四季经济数据不佳显示欧元区衰退加深,因此需要再度降息,至于利率已经接近于零,降息效果恐将有限,则暂且不论.

另一派认为,央行总裁德拉吉已经表明无意重复去年7月的降息做法.相反,他似乎是在等待央行购买受困欧元区国家公债计划的结果.目前这个计划尚未开始.

这意味着最大的可能性是,欧洲央行保持观望,至少目前如此.

"管委会存在分歧,前景不明,"Scotiabank经济分析师Alan Clarke表示.不过他认为,一旦经济前景变得明朗化,决策者通常很快就成达成一致."我并没有因为存在分歧而过份担心,因为欧元区过去一两年的情况都说明,可以出现那样的改变,"他说.

Clarke认为欧洲央行按兵不动的可能性居大.管委会已经对经济前景感到悲观,因此只有当数据更加恶化,委员们才会赞成再次降息.

在本次调查之后,全球监管当局再给予银行四年期限和更大的灵活度,以增加现金缓冲,从而能动用部分准备金帮助艰难的经济走向成长.

预测人士之间看法不一致只不过反映了欧洲央行决策者之间分歧.央行执委会成员莫尔许上月表态反对进一步下调再融资利率,称他并未听说德拉吉准备对目前政策路线作任何修改.

但管委会成员马库赫(Jozef Makuch)称,央行上月就降息问题进行了"非常严肃的讨论".

调查中受访者对于德拉吉12月会议上讲话的含义也存在类似分歧.

"市场对德拉吉12月偏于温和立场的讲话有点过份解读,"G+ Economics分析师Lena Komileva.

她预测央行会在第二季降息,但补充说:"虽然欧洲央行未来12个月仍倾向于温和立场,但是否决定再度降息将取决于一小部分核心国家,而非欧元区多数国家."

另一方面,贝伦贝格银行的Christian Schulz等分析师认为,经济的发展将足以使央行暂时维持利率不变.他预期央行将在今年年底前提高再融资利率至1%.他的预测是调查中最偏向鹰派立场的观点.(完)