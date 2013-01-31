路透调查: 欧洲央行今年或许会动用OMT购债计划

英国利率：央行委员麦卡弗蒂强调经济前景疲弱，不赞成提早升息
路透伦敦3月28日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。
* 略为过半数的受访分析师预期ECB今年动用债券购买计划
* 受访的75位分析师都不认为ECB会在2月7日会议上降息
* 预估值中值显示ECB至少在2014年7月之前都不会调整利率
路透伦敦1月30日 - 周三公布的路透调查显示,分析师认为欧洲央行今年将动用购债计划,来支持那些受借贷成本居高不下之苦的欧元区国家.
本周受访的75位分析师中,没有人认为欧洲央行会在2月7日的政策会议中调降利率.指标利率目前已在0.75%的纪录低位.
分析师预估值的中值显示,欧洲央行至少要到2014年7月才会调整利率.
欧洲央行去年9月宣布直接货币交易(OMT)购债计划,迄今虽尚未动用,不过光是宣示就已带动压低了欧元区债务沉重国家的借贷成本.
受访者中有54位分析师回答OMT相关问题,30人认为央行今年将被迫动用OMT计划.两周前路透访问23位货币市场交易商时,仅有10位认为会有一个国家寻求援助.
西班牙原先被视为可能是第一个触发央行OMT计划的国家.但是在西国举债成本降至10个月低点之后,市场观察家的看法有了转变.现在可能的候选人是爱尔兰或者葡萄牙.这两个国家最近都已重返主权债市场.爱尔兰已经表示,很希望能动用这个计划.
本次路透调查显示,分析师认为欧洲央行可能不会透过降息来支持欧元区的复苏,这也反映受访者对经济越来越有信心.
75位分析师中仅有17位认为央行今年会降息.上周调查访问73位分析师中,有26位认为欧洲央行会采取行动.(完)
路透伦敦3月28日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。
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