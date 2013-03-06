重温稿-路透调查：意大利选举结果增加了欧洲央行购债计画OMT启动的可能性

路透伦敦2月28日 - 路透调查周四显示，意大利选举结果所衍生的不确定性，使得欧洲央行更有可能透过买进公债等措施来帮助西班牙等处境困难的国家。

路透本周访问的55位分析师中，有44位认为这场选举让欧洲央行更有可能激活其购债计画－“直接货币交易”(OMT),其余11位分析师则认为不会。OMT计画旨在压低欧元区深受债务危机打击的国家的借款成本。

但分析师却认为，最有可能透过OMT计画向欧洲央行求助的是西班牙，而不是意大利。

“不确定性和震荡可能导致问题扩散，而且收益率差进一步扩大，这些都增加了西班牙触发该计画的可能性，”施罗德投资的分析师Azad Zangana说。

有22位分析师认为西班牙可能今年就会向OMT计画求助，有18位分析师认为是意大利。少数几位分析师，包括Zangana在内，则认为是葡萄牙和爱尔兰。

至于何时向OMT计画求援，分析师的预估时间点散布在今年全年。

欧洲央行总裁德拉吉周三表示，央行尚无意撤除其为帮助欧元区债务沉重国家而采取的危机措施。

的确，本次调查结果显示，分析师认为至少在明年稍晚之前,欧洲央行的主要再融资利率将保持在0.75%,尽管分析师越来越认为有可能降息至0.5%.

分析师预估央行下周四会议中,维持利率不变的机率为90%。(完)