重温稿-路透调查：意大利选举结果增加了欧洲央行购债计画OMT启动的可能性

标题新闻：日本标售两年期公债，投标倍数为3.82
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路透伦敦2月28日 - 路透调查周四显示，意大利选举结果所衍生的不确定性，使得欧洲央行更有可能透过买进公债等措施来帮助西班牙等处境困难的国家。
路透本周访问的55位分析师中，有44位认为这场选举让欧洲央行更有可能激活其购债计画－“直接货币交易”(OMT),其余11位分析师则认为不会。OMT计画旨在压低欧元区深受债务危机打击的国家的借款成本。
但分析师却认为，最有可能透过OMT计画向欧洲央行求助的是西班牙，而不是意大利。
“不确定性和震荡可能导致问题扩散，而且收益率差进一步扩大，这些都增加了西班牙触发该计画的可能性，”施罗德投资的分析师Azad Zangana说。
有22位分析师认为西班牙可能今年就会向OMT计画求助，有18位分析师认为是意大利。少数几位分析师，包括Zangana在内，则认为是葡萄牙和爱尔兰。
至于何时向OMT计画求援，分析师的预估时间点散布在今年全年。
欧洲央行总裁德拉吉周三表示，央行尚无意撤除其为帮助欧元区债务沉重国家而采取的危机措施。
的确，本次调查结果显示，分析师认为至少在明年稍晚之前,欧洲央行的主要再融资利率将保持在0.75%,尽管分析师越来越认为有可能降息至0.5%.
分析师预估央行下周四会议中,维持利率不变的机率为90%。(完)
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透上海3月30日 - 中国央行公开市场第五日暂停操作，对银行体系流动性的判断由上日的“适中”转为 “较高”，银行间债市周四早盘月内资金宽松稳定，跨月供给亦有所增加。不过上海证券交易所隔夜回购利率 ，因覆盖周末及清明假期而盘中攀高。 对于后市，在强调稳健但实际边际向紧政策基调下，交易员预计，进入4月初资金面可能会稍宽松，但整 体维持紧平衡的可能性较大。 北京一银行交易员称，早盘“资金还可以，隔夜没问题。(4月)以后应该也不会特别松，上半年可能都这 样。” 自上周五起，因月末财政连续支出对冲逆回购到期，央行公开市场连续五日暂停操作。 上海证券交易所隔夜国债质押式回购早盘收报在25%上方，较上日10%左右的收盘大涨。对此 ，上海一券商交易员表示，交易所回购为T+1交收，据此计算，今日隔夜实际可用天数为五天，按日平均下来 约5%，水平尚可。 最近两次上交所隔夜回购利率盘中高点出现在元旦和春节前，日间最高均为27%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间1