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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 14:23 BJT

欧洲金融：只要通胀温和，利率将保持当前水平或进一步下调--欧洲央行执委

路透柏林7月12日 - 欧洲央行执委普雷特在接受一家德国报纸专访时表示：

* 只要通胀保持温和，欧央行利率将保持当前水平或更低

* 对于欧元区银行业资本重组所需资金为数万亿欧元的预估有些夸大。(完)
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