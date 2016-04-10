欧洲央行仍有武器对抗低通胀--ECB管委

路透切尔诺比奥4月9日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在周六刊登的采访中称，欧洲央行仍有武器对抗欧元区通胀过低问题，必要时将会采用。

“欧洲央行不缺武器。我们可以使用各种货币政策工具，直到实现通胀目标，”维勒鲁瓦德加洛对意大利报纸la Repubblica称。“如有必要，我们将进一步实施干预。”

维勒鲁瓦德加洛称欧洲央行正在仔细研究影响通胀的暂时性因素，比方说油价大跌，看这些因素是否产生持续影响。

欧洲央行管委会委员裁维斯科(Ignazio Visco)在另外接受报纸Il Sole 24 Ore采访时，也提到了低能源价格等暂时性因素可能对通胀产生二次效应这个风险。

他警告称，如果消费者物价下降导致名义薪资下滑，可能引发通缩漩涡。

“有迹象显示，意大利签署的一些劳资集体协议可能会导致这样的结果，”维斯科称，但没有进一步详述。

维斯科称，欧元区利率可能在很长一段时间保持极低水平，“但肯定不会一直这样下去”。

维勒鲁瓦德加洛称上月欧洲央行的政策决定证明，该行仍有“很多有力工具”可以动用。

“欧洲央行在尽责任。缺乏的是经济政策之间的有力配合，”他称，并敦促增设欧元区财长一职。(完)