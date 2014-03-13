《综述》欧洲央行鹰派淡化通缩风险，称无需采取政策行动

* 欧洲央行管委魏德曼认为无需采取新的政策行动

* 但如果需要采取行动，欧洲央行可以动用的常规工具已所剩无几

* 认为部分非常规工具存在一些法律方面的问题

* 欧洲央行管委克诺特称可能无需进一步实施非常规政策

* 必要时会支持实施负存款利率

* 但未见通缩风险失控的迹象

路透法兰克福3月13日 - 德国央行总裁魏德曼称，欧洲央行可以动用的常规政策工具已所剩无几，任何新行动将很快导致部分政策选项潜在的法律问题浮出水面。

一天前，数位欧洲央行决策者的讲话暗示，央行准备在必要时采取政策行动。而魏德曼和荷兰央行总裁克诺特周四的讲话则强调了欧洲央行实施非常规政策举措面临的阻力。

魏德曼在讲话中强调，他认为目前无需采取进一步政策行动，不过他表示，如果需要，欧洲央行有加以应对的政策工具。

“但到那时，央行的常规政策工具将很快被用尽，”他在陈述德国央行2013年业绩后举行的记者会上表示。

他还指出，“部分非常规政策将使我们面临一些之前从未遇到的问题，必须加以讨论，我个人认为，其中包括一些非常重要的法律问题。”

克诺特在阿姆斯特丹表示，欧元区正在逐步恢复稳定，可能无需进一步实施非常规货币政策举措。“目前，没有进一步实施非常规举措的理由，因我们看到通缩风险非常有限，”他补充说。

对此，魏德曼也持同样的观点：“我认为通缩风险非常低，”他在接受路透Insider television访问时表示。

外界普遍将魏德曼和克诺特视为欧洲央行管委会中的政策鹰派，其讲话暗示，他们认为欧洲央行在执行诸如美国式量化宽松等举措方面面临很大的阻碍。

**负存款利率**

克诺特表示，如果需要，他会支持将欧洲央行支付给银行的存款利率降至零以下，但他表示，通缩担忧不大。“我认为(通缩)不会失控，”他说。

“如果上述情况发生改变，我们需要重新考虑是否应采取行动来调整货币立场、利率、或货币传导过程，”克诺特说，“之前我们在两个方向上都曾动用过政策工具。”

尽管预期欧元区未来数年的通胀将处于低位，但欧洲央行上周仍保持指标利率在0.25%的纪录低位不变，且未采取其他的政策行动，市场对此大失所望。

央行按兵不动对市场的震动非常大--上月，欧洲央行总裁德拉吉曾暗示，3月前，央行将获得足够的信息来判断是否需要推出新的刺激举措。

上周会议后，欧元走强，周四兑美元触及两年半高位，升向1.40美元。周三，西班牙央行总裁林德表示，欧元进一步升值可能促使央行采取政策行动。

魏德曼表示，欧元走强可能改变通胀前景，欧洲央行在决定其货币政策立场时必须考虑到这一点。

但他指出，没有迹象显示欧元区消费者因预期价格未来会走低而推迟购买。欧洲央行将上述迹象视为通缩成形的迹象。