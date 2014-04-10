欧洲金融：欧洲央行准备采取行动，但无法解决一切问题-冈斯坦西欧

路透华盛顿4月10日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，央行准备利用非常规工具应对低通胀持续时间过长的问题，但他还指出，看似“人们对央行的期望过高。”

尽管冈斯坦西欧在周四的讲话中重申央行准备在必要时采取进一步行动，但他还敦促欧元区各国政府，在复苏缓慢的形势下，采取举措促进投资，刺激需求。

欧洲央行上周四暗示，将通过印钞来避免通胀保持在过低水平。但尚无迹象显示，央行将在短期内开始实施所谓的量化宽松(QE)举措。

冈斯坦西欧表示，银行业危机后，货币政策的效力有所减弱。

“不过，货币政策将继续为经济提供一定的刺激，”他周四在华盛顿发表的讲话的讲稿显示。

他指出，我们已经“透过前瞻性指引和央行管委会近期的声明多次证实了这一点。央行在声明中指出，决策者一致‘承诺将利用包括非常规工具在内的、不超出政策职权范畴的举措来有效应对通胀在过长时间内保持在过低水平的风险。’”

周四稍早， 在被问及量化宽松政策的选项时，欧洲央行执委普雷特表示，央行暗示准备采取行动，这才是目前的重点所在。

冈斯坦西欧表示，货币政策无法解决一切问题。

“政府必须负起责任，采取措施促进投资并提振需求，”他说。

他指出，“尽管欧元区经济正在温和复苏，但成长风险仍趋于下档。”

短期来看，新兴市场成长放缓，国内民间投资减少，以及内需疲弱阻碍了欧洲的经济成长。

从更长远来看，人口老龄化也是经济成长面临的一个结构性挑战，他说。