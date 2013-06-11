路透调查：欧洲央行今年不太可能提供LTRO贷款--交易商

日本个股：东芝向债权银行请求新贷款，以芯片业务股权作抵押-消息
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透班加罗尔6月10日 - 路透周一对顶尖的欧元货币市场交易商的访查显示，多数受访者认为欧洲央行今年不太可能实施长期再融资操作(LTRO)。
欧洲央行总裁德拉吉周四称，委员会成员在政策会议上探讨过注入更多成本超低现金、即LTRO的想法。
但21位受访交易商中有15位预计，今年欧洲央行不会再实施任何LTRO，而其他六位则认为会。
欧洲央行通过2011年12月和2012年2月的两次三年期LTRO贷款，向货币市场注入超过1万亿(兆)欧元资金。
自今年1月可以偿还上述贷款以来，银行已偿还约四分之一。
调查还显示银行下周将向欧央行返还30亿欧元三年期紧急贷款，与本周将偿还的29亿欧元规模相当。(完) (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。