路透调查：欧洲央行今年不太可能提供LTRO贷款--交易商

路透班加罗尔6月10日 - 路透周一对顶尖的欧元货币市场交易商的访查显示，多数受访者认为欧洲央行今年不太可能实施长期再融资操作(LTRO)。

欧洲央行总裁德拉吉周四称，委员会成员在政策会议上探讨过注入更多成本超低现金、即LTRO的想法。

但21位受访交易商中有15位预计，今年欧洲央行不会再实施任何LTRO，而其他六位则认为会。

欧洲央行通过2011年12月和2012年2月的两次三年期LTRO贷款，向货币市场注入超过1万亿(兆)欧元资金。

自今年1月可以偿还上述贷款以来，银行已偿还约四分之一。