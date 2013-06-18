路透调查：多数交易商预计欧元区货币市场流动性将充沛

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透班加罗尔6月17日 - 路透周一公布了对欧元区货币市场交易商的调查，其中多数人士认为，欧元区货币市场过剩流动性至少未来三个月将持于2,000亿欧元以上。
欧洲央行总裁德拉吉2月时曾表示，除非银行业过剩流动性降至2,000亿欧元以下，否则他预计市场利率将不会有上升的压力。
周一过剩流动性 为约2,950亿欧元，使市场利率低于欧洲央行的0.5%再融资利率。
22位交易商中的19位预计，至少第三季末前过剩流动性将一直高于2,000亿欧元。
余下三位交易商表示，届时过剩流动性将低于2,000亿欧元。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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