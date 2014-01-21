路透调查：多数交易员预计ECB未来六个月不会再实施LTRO，与12月调查相左

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透班加罗尔1月20日 - 根据路透周一公布的调查，多数受访交易员坚信，未来六个月欧洲央行(ECB)不大可能再进行长期再融资操作(LTRO)。
在最近一次会议上，ECB总裁德拉吉称，银行间贷款利率无端上涨，可能是央行采取更有力行动的导火索。
虽然最近几周银行间贷款利率已经上涨，但受访的24位欧元货币市场交易员中，有17位认为ECB未来六个月不会推出LTRO作为回应。
而在路透去年末进行的上次调查中，分析师则预期ECB最早可能在2014年第一季再次实施LTRO。
ECB分别在2011年12月和2012年2月，通过两次LTRO向银行注入超过1万亿(兆)欧元的资金。
目前银行已经偿还了近半数的贷款，这降低了欧元区过剩的流动性。
调查预测，下周银行总共将偿还18亿欧元(24亿美元)贷款，为本周偿还额9.9亿欧元的近两倍。(完)
(编译 李春喜 审校 许娜)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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