路透调查：交易商大多预计ECB肯定在3月前宣布QE，最早可能下周行动

路透1月12日 - 根据周一公布的路透调查，除一人外，受访的20名欧元区货币市场交易商全都预计，欧洲央行(ECB)肯定会在3月前宣布购买公债计划，最早可能在下周就这么做。

上周公布的数据显示，欧元区12月通胀率自2009年以来首度转为负值。这点燃了欧洲央行将开始通过量化宽松(QE)印钞的猜测。

欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科周日警告道，欧元区通缩的风险不容低估，而购买公债是应对这种威胁的最佳办法。

欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；同时为了打消德国的不安，一部分由各国央行购买，风险要自担。

不过，受访交易商对ECB将于何时宣布购债计划看法分歧。19位分析师中有八名预计，央行最早将在本月宣布购债。

“立即行动的话--他们必须在本月宣布，”一名大型经纪商的交易员称，“遗憾的是，油价并未被纳入ECB的计算之中，而油价已令通胀目前处在极低水准。他们是在油价如此惨烈下跌以前提到的QE，因此必须立即行动。”

其余11位分析师则预计，ECB将在3月宣布购债计划。

“对ECB而言，启动QE是艰难的一步；央行最早可能在本月这么做，”另一位交易商称，“这不会像对其他央行那样简单。我们仍认为，ECB还需几个月时间来敲定相关方法，之后才能宣布。”

11月初，交易商表示，ECB宣布购买公债计划的机率为50%，并且很有可能在2015年头三个月内宣布。18名受访分析师中有八名表示，宣布购债的机率高于50%，但当时欧元区通胀率为0.4%。