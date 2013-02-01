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债券 | 2013年 2月 1日 星期五 18:23 BJT

路透调查: 各银行料将向欧洲央行偿还200亿欧元危机危贷款

路透班加罗尔1月28日 - 路透调查显示,各银行下周仅将偿还他们在危机期间从欧洲央行(ECB)取得的数十亿欧元廉价贷款中的一小部分,较第一次偿还的规模大幅缩小.

路透对25名交易商的访查显示,预估中值为银行将向欧洲央行偿还200亿欧元危机期间获得的贷款.

不过交易商的分歧很大,预估范围为一点都不偿还至偿还1,500亿欧元.

欧洲央行于2011年12月和2012年2月通过两笔三年期贷款向欧元区市场注入逾1万亿(兆)欧元资金.

22名交易商中有13名表示,提早偿还贷款显示银行资金方面确实出现改善,而上周调查显示,20名交易商中仅有五名持此观点.

但有11名受访者认为,偿还贷款仅仅反映出这些银行急于展示他们对欧洲央行资金的依赖性降低.有三名分析师认为原因包括这两个方面.

对27名交易商的调查显示,欧洲央行在例行每周操作中将向银行提供1,350亿欧元贷款,同期到期贷款的规模为1,253亿欧元.

调查还显示,各银行将通过欧洲央行三个月期长期再融资操作,借入100亿欧元资金,高于10月的借款金额.(完)

(编译 杜明霞; 审校 王洋)
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