路透调查: 各银行料将向欧洲央行偿还200亿欧元危机危贷款

美国金融：美联储可能避免升息与缩表同时进行--纽约联储主席
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
路透班加罗尔1月28日 - 路透调查显示,各银行下周仅将偿还他们在危机期间从欧洲央行(ECB)取得的数十亿欧元廉价贷款中的一小部分,较第一次偿还的规模大幅缩小.
路透对25名交易商的访查显示,预估中值为银行将向欧洲央行偿还200亿欧元危机期间获得的贷款.
不过交易商的分歧很大,预估范围为一点都不偿还至偿还1,500亿欧元.
欧洲央行于2011年12月和2012年2月通过两笔三年期贷款向欧元区市场注入逾1万亿(兆)欧元资金.
22名交易商中有13名表示,提早偿还贷款显示银行资金方面确实出现改善,而上周调查显示,20名交易商中仅有五名持此观点.
但有11名受访者认为,偿还贷款仅仅反映出这些银行急于展示他们对欧洲央行资金的依赖性降低.有三名分析师认为原因包括这两个方面.
对27名交易商的调查显示,欧洲央行在例行每周操作中将向银行提供1,350亿欧元贷款,同期到期贷款的规模为1,253亿欧元.
调查还显示,各银行将通过欧洲央行三个月期长期再融资操作,借入100亿欧元资金,高于10月的借款金额.(完)
(编译 杜明霞; 审校 王洋)
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者
路透约翰内斯堡4月7日 - 南非兰特兑美元周五下滑，此前惠誉将该国信贷评等下调至“垃圾级”，因经济不明朗。这是在上周前财长戈尔丹被革职后，第二家将该国评等下调至垃圾级的信贷评级机构。