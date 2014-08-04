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债券 | 2014年 8月 5日 星期二 07:57 BJT

路透调查：欧元区过剩流动性到9月将降至1,000亿欧元

路透8月4日 - 路透对欧元货币市场交易商的调查显示，到9月，欧元区银行业者持有的过剩流动性将降至1,000亿欧元，届时欧洲央行将向银行业者提供新一轮的廉价资金。

目前欧元区银行业者持有的过剩流动性 为1,590亿欧元。过剩流动性是指银行业者持有的超过日常需要的额外现金。

2012年初，欧洲央行向欧元区货币市场提供逾1万亿(兆)欧元贷款以避免信贷紧缩时，过剩流动性高达8,000亿欧元。

由于银行业者已经偿还逾半数上述贷款，过剩流动性下降。贷款到期日介于今年12月至明年2月。

银行业者乐于提早还贷，因为他们希望通过欧洲央行即将举行的压力测试。

银行业者下周料将再偿还30亿欧元贷款，略低于本周的32亿欧元。

例行调查显示，银行业者在欧洲央行每周再融资操作中，将借入1,100亿欧元，低于本周到期的1,333亿欧元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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