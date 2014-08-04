路透调查：欧元区过剩流动性到9月将降至1,000亿欧元

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透8月4日 - 路透对欧元货币市场交易商的调查显示，到9月，欧元区银行业者持有的过剩流动性将降至1,000亿欧元，届时欧洲央行将向银行业者提供新一轮的廉价资金。
目前欧元区银行业者持有的过剩流动性 为1,590亿欧元。过剩流动性是指银行业者持有的超过日常需要的额外现金。
2012年初，欧洲央行向欧元区货币市场提供逾1万亿(兆)欧元贷款以避免信贷紧缩时，过剩流动性高达8,000亿欧元。
由于银行业者已经偿还逾半数上述贷款，过剩流动性下降。贷款到期日介于今年12月至明年2月。
银行业者乐于提早还贷，因为他们希望通过欧洲央行即将举行的压力测试。
银行业者下周料将再偿还30亿欧元贷款，略低于本周的32亿欧元。
例行调查显示，银行业者在欧洲央行每周再融资操作中，将借入1,100亿欧元，低于本周到期的1,333亿欧元。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选