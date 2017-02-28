调查：交易商预测3月最后一次TLTRO操作结束后 欧央行不会再延续

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透2月27日 - 路透对所有19位欧元货币市场交易商的调查显示，交
易商们认为央行的长期低息贷款计划到下月结束时，欧洲央行(ECB)不会
宣布再进行新一轮计划，他们认为原因是需求疲弱。
定向长期再融资操作(TLTRO)是ECB去年3月推出的一个支持信贷复苏
的潜在工具，目的是推动欧元区银行向实体经济放贷。
最后一次TLTRO操作定于3月23日。
回答一个有关TLTRO追加提问的19位交易员都认为，欧洲央行不会在3
月会议上宣布新一轮低息贷款计划。
“市场没有任何期待，这些TLTRO操作的需求不太好，显然银行业者
对于额外的资金不感兴趣，”一家大型机构的交易商表示。(完)
(编译 李春喜 审校 李爽)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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