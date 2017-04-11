调查：欧洲央行2018年之前不会上调存款利率--交易商

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透4月10日 - 路透调查显示，超过四分之三的欧洲货币市场交易商预计，欧洲央行明年之前不会上调存款利率。
最近欧元区经济数据好于预期，导致市场猜测欧洲央行可能不再实行超宽松货币政策，并且第一步行动将是升息。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
被问及欧洲央行何时将上调目前为负0.4%的存款利率时，18位交易商中有八位称是明年，五位说2019年，还有一位说2020年。其余四位受访者称欧洲央行最早今年就会行动。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。