调查：欧洲央行2018年之前不会上调存款利率--交易商

最近欧元区经济数据好于预期，导致市场猜测欧洲央行可能不再实行超宽松货币政策，并且第一步行动将是升息。

但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。