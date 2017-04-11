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国际财经 | 2017年 4月 11日 星期二 10:38 BJT

调查：欧洲央行2018年之前不会上调存款利率--交易商

路透4月10日 - 路透调查显示，超过四分之三的欧洲货币市场交易商预计，欧洲央行明年之前不会上调存款利率。

最近欧元区经济数据好于预期，导致市场猜测欧洲央行可能不再实行超宽松货币政策，并且第一步行动将是升息。

但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。

被问及欧洲央行何时将上调目前为负0.4%的存款利率时，18位交易商中有八位称是明年，五位说2019年，还有一位说2020年。其余四位受访者称欧洲央行最早今年就会行动。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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