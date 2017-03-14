调查：货币市场交易商预计欧洲央行结束QE之前不会升息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透3月13日 - 路透周一对欧元货币市场交易商的调查显示，欧洲央行在结束资产购买之前不会升息。欧洲央行购债计划将于12月到期。
欧洲央行上周承诺，将把购债计划至少延长至年底，称因基础通胀疲弱且欧元区经济增长乏力。
消息人士称，欧洲央行管委会一些委员在上周会议上提议，可以在购债措施结束之前就开始加息，但并未获得广泛支持。
回答额外问题的21名交易商中，除两名外其余全部认为欧洲央行结束量化宽松(QE)之前不会升息。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。