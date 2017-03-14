版本:
中国
国际财经 | 2017年 3月 14日 星期二 10:04 BJT

调查：货币市场交易商预计欧洲央行结束QE之前不会升息

路透3月13日 - 路透周一对欧元货币市场交易商的调查显示，欧洲央行在结束资产购买之前不会升息。欧洲央行购债计划将于12月到期。

欧洲央行上周承诺，将把购债计划至少延长至年底，称因基础通胀疲弱且欧元区经济增长乏力。

消息人士称，欧洲央行管委会一些委员在上周会议上提议，可以在购债措施结束之前就开始加息，但并未获得广泛支持。

回答额外问题的21名交易商中，除两名外其余全部认为欧洲央行结束量化宽松(QE)之前不会升息。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐