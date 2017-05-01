调查：欧洲央行下一步动作将是收紧货币政策--交易商

路透4月28日 - 周五公布的路透调查显示，受访的欧元区货币市场交易商绝大多数都认为，欧洲央行下一步动作将是收紧货币政策。

欧洲央行总裁德拉吉周四坚持超宽松政策立场不变，因通胀持续低于央行目标。

尽管他承认欧元区经济存在活力，但仍为进一步降息或者增加资产购买敞开大门。

当被问及欧洲央行下一步行动为何，18位受访交易商中有15位表示，该行将收紧货币政策。其余三位交易商则预计将进一步放松政策。

“欧元区经济目前表现较佳，如果欧洲大选的结果一如外界普遍预期，那么欧洲央行将需证明较宽松的货币政策是合理的，”一家大型经纪公司的交易商称。

虽然法国总统大选结果是最大的风险因素，但另一份路透调查显示，如果独立候选人马克龙赢得大选，未来一年欧元区经济则将稳步增长。

对21位交易商的例行调查显示，欧洲央行料将在每周招标中放款140亿欧元，略低于本周到期的144亿欧元。(完)