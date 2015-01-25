德拉吉：欧元区各国政府需加倍努力改革 打造“真正的”经济联盟

路透柏林1月24日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在德国杂志WirtschaftsWoche周六刊登的文章中写道，欧元区各国政府需加倍努力改革，以打造“真正的”经济联盟。此前欧洲央行公布了购债计划。

德拉吉写道，欧元区政治联盟应当深化。他表示，需要进行改革提高竞争力，减少官僚主义，并改善劳动力市场灵活性。

“要求经济联盟中的各国政府实施结构性改革，会让人相信他们可以通过增长真正克服债务困难，”德拉吉称。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。欧洲央行称，将在今年3月到明年9月底之间购买公债，德国央行对此持反对意见，且德国政府担心，此举可能导致一些花钱大手大脚的成员国放松经济改革。

加上现有的购买民间债券的计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。

德拉吉在文章中没有特别为欧洲央行的决定辩护，但敦促欧元区国家尽到自己的责任。

“每个成员国都必须能够利用共同市场的比较优势，以吸引资金并创造就业，”他写道。“这就需要进行结构性改革，以提高竞争力，减少官僚主义，并提高劳动力市场的调节能力。”

不过德拉吉称，一个经济联盟有明确的共同利益。

“在真正的经济联盟框架中，有强有力的证据支持地区内政府应该联合行使主权。”

他称，加深金融市场一体化，才可能更好的分担民间部门的风险。

“但分担风险首先要求深化资本市场，尤其是股市，”德拉吉写道。“因此，我们必须迅速推进建立资本市场联盟。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

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