ECB总裁再次呼吁通过结构性改革和财政政策重振经济

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透罗马10月1日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三敦促欧元区各国政府各尽其职，通过结构性改革来促进经济成长。德拉吉称，只靠货币政策不足以重振信心和刺激投资。
欧洲央行已将指标利率降至近零水准，并宣布购买资产支持证券和有担保债券的计划，以向经济注资，避免陷入通缩。
德拉吉称，欧洲央行管委会将讨论如何促进实现通胀率略低于2%的目标。欧洲央行管委会会议即将召开。
“我认为我们会一致认为，只靠货币政策无法实现恢复信心，并使欧元区恢复成长，”他说。
他指出，货币政策可以通过降低资本成本来促进投资，但各国政府需要确保企业获利不会因为加税或不必要的监管而减少。
“因此，财政和结构性政策也必须发挥作用，”他说，呼应了他上个月在怀俄明州杰克逊霍尔参加央行官员会议时的讲话。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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