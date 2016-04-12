设立新机构及财长为欧元区最急迫的改革--欧洲央行委员

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴黎4月11日 - 欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周一表示，欧元区最迫切的改革是设立一个新的机构，并有一位财政部长来协调各国的财政和经济政策。
有研究显示，劣等的协调已造成近几年欧元区经济产值损失2-5%，维勒鲁瓦德加洛表示，欧元区有两年的时间可以做出改变，英国就欧盟去留的公投则不能当成改革停摆的藉口。
法国和德国已誓言在年底前就欧元区改革提出计划。
维勒鲁瓦德加洛表示，新财长的任务是拟出让欧元区回到经济快速增长道路的策略，并想方设法让各国保持在这样的道路上。
新财长还将需为各国提出改革和政策立场，这只要欧元区财长过半数同意即可通过。该提案可能会削弱各国政府对本国议程的掌控力。
新财长并将负责提议的汇聚基金，该基金将用来资助基础建设或难民安顿，且也可能是未来进一步推出联合欧元区预算的先驱。
维勒鲁瓦德加洛表示，新财长的任期可能是五年，负责统整欧元集团的各国财长，且是欧盟执委会的一员。
但他也承认，这样的改变需要有新的欧盟条款，而欧盟成员国过去从来都没有轻易展开这类协商过程。(完)
(编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。