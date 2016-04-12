设立新机构及财长为欧元区最急迫的改革--欧洲央行委员

路透巴黎4月11日 - 欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周一表示，欧元区最迫切的改革是设立一个新的机构，并有一位财政部长来协调各国的财政和经济政策。

有研究显示，劣等的协调已造成近几年欧元区经济产值损失2-5%，维勒鲁瓦德加洛表示，欧元区有两年的时间可以做出改变，英国就欧盟去留的公投则不能当成改革停摆的藉口。

法国和德国已誓言在年底前就欧元区改革提出计划。

维勒鲁瓦德加洛表示，新财长的任务是拟出让欧元区回到经济快速增长道路的策略，并想方设法让各国保持在这样的道路上。

新财长还将需为各国提出改革和政策立场，这只要欧元区财长过半数同意即可通过。该提案可能会削弱各国政府对本国议程的掌控力。

新财长并将负责提议的汇聚基金，该基金将用来资助基础建设或难民安顿，且也可能是未来进一步推出联合欧元区预算的先驱。

维勒鲁瓦德加洛表示，新财长的任期可能是五年，负责统整欧元集团的各国财长，且是欧盟执委会的一员。

但他也承认，这样的改变需要有新的欧盟条款，而欧盟成员国过去从来都没有轻易展开这类协商过程。(完)