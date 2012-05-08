欧央行顶住压力不就危机采取新行动

路透法兰克福/伦敦5月8日电---欧洲央行官员周二将要求其采取更多行动支持欧元区的压力顶了回去,市场对希腊初步选举结果感到紧张不安,但仍远未达到央行实施新政策行动的门槛.

法国当选总统奥朗德曾呼吁欧洲央行,通过欧元区抒困基金向困难的成员国提供贷款.而这等於让央行给国家注资,是德国央行坚决反对的做法.

奥朗德成功将经济增长引到了欧元区政策辩论的核心,并得到一些呼应,欧洲央行总裁德拉吉就主张制订"经济增长协定",尽管他认为要由政府拿出改革行动.

但包括德拉吉在内,欧洲央行决策者都希望政府能坚持执行节支措施,而奥朗德则试图放弃这些举措.

他们正顶住外界要求其采取更多行动的压力,质疑重启债券购买计划是否会证明有效,并表明只有在欧元区困境进一步严重恶化时才会采取行动.

"与普遍的观点相反,货币政策并非万灵药,央行的救助能力也不是无限的,在欧洲货币联盟更是这样,"德国央行总裁魏德曼在金融时报发表评论文章称.

"这对於政界人物或许有吸引力,可以让他们避免作出不得人心的决定,并试图通过放松货币政策来解决问题.但是,要由货币政策决策者来顶住这些压力,"他说.

魏德曼称,忽视欧洲央行履行使命所面临的诸多局限,将"草率地罔顾此类违规对外界对於欧元信心的负面影响".

**政策效果尚需观察**

"(欧洲央行购买债券的)政策是否有持续效果,仍然没有定论.自然,人们对於该政策在长期内应达到什麽样的目的也是观点不一."爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)表示.

上月末的路透调查显示,有四分之三的分析师认为欧洲央行将在三个月内重启公债购买.在另一份调查中,多数货币市场交易商则预计该央行不会购买更多公债.

意大利去年陷入危机的时候,欧洲央行启动买债计划施以援手.因此,意大利有可能成为未来干预措施重启的临界点.

外界广泛认为,欧洲救助基金在必要时有能力保护西班牙,不过意大利(作为七国集团(G7)成员国之一)经济规模远比西班牙更大.多数分析师认为,如果意大利再度被欧元区风暴吞噬,则将会需要欧洲央行的帮助.

"欧洲央行下一步干预措施的临界点将会是意大利."Eurasia Group分析师Mujtaba Rahman称.

"如果市场情绪严重恶化,例如围绕改革进程的内部原因、或类似希腊命运等外部因素,那麽欧洲央行将有可能出台某种形式的系统性举措作为回应."

"我们认为欧洲央行应更多关注提供流动性,而不是推出新一轮的公债购买或下调(指标)再融资利率."德意志银行分析师在研究报告中称.(完)

--编译 程琳/肖群英/洪曦;审校 徐文焰

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