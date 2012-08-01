欧央行旗下监管机构或取得关闭银行的权限--消息

* 官员将在9月之前敲定最高监管机构的计划

* 监管机构将有监督欧元区银行的广泛权限

* 官员考虑将监管机构移至法兰克福之外

路透布鲁塞尔/伦敦8月1日电---欧洲央行旗下的银行监管机构可能取得可以下令银行关门的权力,这将会是解决这场危机相当激进的一项举措,引发决策人士担心这样的权责可能会有不良後果.

这项计划仍有待欧洲央行、欧盟执委会及成员国间进行密切讨论,但与路透交谈的官员和决策人士已经提出一套欧洲央行旗下最高监管机构可能的运作模式.

这些要求匿名的人士表示,最新计划准备让欧洲央行监管范围远超过原先预期的欧元区前25大银行.

当欧洲央行发现某家规模较小银行存在问题时,可能也会准许欧洲央行凌驾个别国家的监管机构,出面介入.

"如果只针对25家银行,就没办法处理这个问题,"一名欧盟官员称.

"我们过去发生过的问题,没有一件是与前25大银行有关.监管范围应该是所有银行.银行规模愈小,就有愈多决策是在当地层级作出."

计划草案预定未来几周由欧盟执委会定案,这份计划草案是建立银行同盟的核心,为欧元区国家解决金融危机打造一道联合战线.

如果将监管权力移交给欧洲央行,也将带来纾困基金--欧洲稳定机制(ESM)直接援助银行的可能性,但各国是否能受惠及何时能受惠仍不明朗.

该机构将被设置在欧洲央行之下,所在地可能也不在法兰克福.欧洲央行拒绝置评.

若该机构不设在欧洲央行所在地--德国的金融中心法兰克福,可能赢得其他成员国的广泛支持,给予其监管欧元区银行的权力.

这样做也可能解决欧洲央行自己对於承担这一监管职能所产生的部分担忧,因为部分官员担心,欧洲央行的决策最终可能会影响到成员国的预算.

部分央行官员担心,如果欧洲央行承担太多监管银行的职责,最终可能难以处理好并适得其反,如果未能及时发现问题并采取行动,可能会损及央行的形象.

一个方案是把决定关闭问题银行的决策职能与监管职能分开.部分央行官员希望将关闭问题银行的职能设置在欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)之下.

使该机构远离欧洲央行,用一位官员的话说,就是使其与欧央行"保持适当距离".(完)

--编译 张若琪/蔡美珍/李春喜;审校 蔡美珍/王洋

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