资料图片显示位于法兰克福的欧洲央行总部大楼前的欧元符号标识。 REUTERS/Alex Domanski

* 欧洲央行希望监管所有银行,立场与德国相左

* 欧洲央行还希望将清算机构与监管机构分离开来

* 称欧盟条约允许欧洲央行担负监管职责

路透法兰克福11月28日电---欧洲央行(ECB)周三阐明其担任泛欧银行业监管机构的计划,并称其监管范围应涵盖参与银行业联盟的所有银行,而这与德国的立场相左.

德国政府希望把社区储蓄银行的主要监管权留在国内,且正寻求把欧洲央行的监管对象限定为那些具有系统重要性的银行.

但欧洲央行在一份法律意见书中表明了自己的立场,称其监管参与银行业联盟的所有银行很重要,因为这将"保护银行业间的公平竞争环境,并防止分割银行系统".

这意味着欧洲央行监管的银行范围十分广泛,包括从欧洲大型跨国银行到小型地方银行的各种银行.

欧洲央行补充道,其"应该能够享有一国监管机构所拥有的知识、技术和运营资源等所有资源",希望被赋予深入一国银行业领域的权力.

在德国央行总裁魏德曼的带领下,一些欧洲央行委员则担心,此监管职责与货币政策职能间存在利益冲突,可能会破坏欧洲央行的稳定,因而希望制定严格的规则以将这两项任务区分开来.

否则,欧洲央行可能会允许其监管工作中的信息影响利率政策的制定,而此政策本应专注于稳定物价.

欧洲央行设法打消这些疑虑,称"关於欧洲央行的监管新任务和其货币政策任务之间,应该要有严格的区分."

让欧洲央行负责监管主要位於欧元区17国的银行,是银行业联盟三大支柱的第一个支柱,而且也是欧盟领袖承诺要在年底前完成的项目.

银行业联盟还需要两个额外支柱才称得上完备.一是处置银行的中央机制,二是保护存款的联合手段,以防止银行挤兑.

欧洲央行表示,支持或分拆受困银行的清算授权,是对监管机构的"必要补充",这样才能"完成一个功能建全的金融市场联盟".

其并称,"当欧洲央行全权承担监管责任时,这样的机制就应该要建立,或者至少应该要有明确的建立期限."

熟知该议题的官方人士表示,欧洲央行已提议赋予欧盟竞争力执委一个固定角色,负责关闭那些主要倚赖央行融资而存活的疲弱银行.

一些欧元区官员私下表达了对欧洲央行承担监管角色法源基础的担忧.

欧洲央行驳回了这样的担忧,称欧盟条约"包含适当的法源基础,可以快速且有效地赋予欧洲央行特别的监管任务."(完)

--编译 许娜/戴素萍;审校 程琳/李婷仪

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