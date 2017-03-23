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国际财经 | 2017年 3月 23日 星期四 17:55 BJT

欧洲央行称调查数据显示欧元区第一季经济成长强劲--月报

路透法兰克福3月23日 - 欧洲央行周四在例行经济月报中称，欧元区经济复苏稳步走强，调查结果显示第一季成长强劲，尽管全球充满不确定性。

“当前数据尤其是调查结果，增强了欧洲央行管委会对持续的经济扩张将继续持坚并拓宽的信心，”欧洲央行称。“调查显示今年第一季经济成长动能强劲。”

但欧洲央行补充称，不确定性依旧“居高不下”，因为美国政府新政策、中国经济逐步再平衡，以及英国退欧对欧盟内外经济的影响均不明朗。(完)

(编译 于春红; 审校 刘秀红)

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