欧洲央行称调查数据显示欧元区第一季经济成长强劲--月报

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透法兰克福3月23日 - 欧洲央行周四在例行经济月报中称，欧元区经济复苏稳步走强，调查结果显示第一季成长强劲，尽管全球充满不确定性。
“当前数据尤其是调查结果，增强了欧洲央行管委会对持续的经济扩张将继续持坚并拓宽的信心，”欧洲央行称。“调查显示今年第一季经济成长动能强劲。”
但欧洲央行补充称，不确定性依旧“居高不下”，因为美国政府新政策、中国经济逐步再平衡，以及英国退欧对欧盟内外经济的影响均不明朗。(完)
(编译 于春红; 审校 刘秀红)
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。