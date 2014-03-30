一周经济焦点：欧央行将全力应对深陷“危险区域”的通胀率

2014年1月13日在维也纳拍到的新版欧元现钞。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

* 周一出炉的欧元区3月通胀率初值料降至0.6%

* 欧洲央行(ECB)管理委员会周四将举行会议

* 美国3月非农就业报告和失业率将在周五发布

* 日本央行周一将公布第一季短观报告

路透布鲁塞尔3月30日 -欧洲央行(ECB)面对的低通胀率困境，或许将是本周外界关注的主要问题。此外本周初将迎来欧元区3月通胀率初值，周五还将有美国非农就业数据发布，后者是美国货币政策的决定性因素。

围绕俄罗斯合并克里米亚僵持一个多月后，美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周五终于开始对话，建议通过可能的外交途径解决危机。

即便地缘政治问题尚未完全解决，但只要形势缓和，金融市场就更可能受到全球经济数据和央行动向的更大影响。

欧洲央行管理委员会将于周四开会。尽管多数分析师预期该央行将维持利率不变，但它仍将纠结于如何应对通胀率持续低于接近2%的目标水准的问题。

而欧元区3月通胀率初值将在周一发布。

德国3月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期涨0.9%，西班牙3月国内消费者物价指数(CPI)初值创近四年半来最大按年跌幅。

这可能会让欧元区整体通胀水平自2月的0.7%降至市场预估的0.6%以下，为2009年11月以来最低。

这也将是欧元区通胀率连续第六个月处于低于1%的“危险区域”，不过欧洲央行可能将这归因于能源和食品价格。即将到来的复活节假期也应该会让通胀率在4月反弹。

欧洲央行在最近一次月度会议上维持利率不变，且未祭出新举措来提振脆弱的经济复苏。欧洲央行总裁德拉吉当时暗示，央行要么按兵不动，要么就在经济前景恶化时采取激进举措。

这些举措可能包括购买银行业贷款或其它资产。一贯反对量化宽松的德国央行上周改口，称可以考虑采取这些举措。

目前，大多数分析师认为欧洲央行将维持当前政策立场。

“我认为现在还没有足够的理由促使欧洲央行在下周采取某些行动。我们确实预计欧洲央行将在6月这么做，届时将有更加清晰的5月通胀数据及欧洲央行新预估公布，”花旗分析师Guillaume Menuet称。

**美国就业数据**

美联储政策周五将重新成为焦点，因当日美国将公布3月非农就业报告和失业数据--这是决定美联储削减购债计划速度的关键因素。

美国12月和1月非农就业岗位增幅大幅放缓，为三年来最差表现，但受冬季极端天气影响较大。

2月就业岗位增加17.5万个，表现不俗，即便天气仍寒冷。

分析师平均预估3月就业岗位增加20万左右，但这是最难预估的数据之一。

“现在的情况不像刚进入冬季时数据失真...因此如果该数据表现糟糕，将产生更大影响，”ING首席全球分析师RobCarnell表示。

而且，许多人认为美联储不会轻松改弦更张。联储在之前三次会议上每次都将月度购债规模削减100亿美元，料在4月29-30日的会议上也将做出类似的削减决定。

“改变缩减购债速度的门槛很高，就业增幅低于10万人才会改变这一速度，”野村证券的Aichi Amemiya表示。

失业率料从2月的6.7%降至6.6%。

**日本上调消费税**

在日本，本地时间4月1日(周二)开始，消费税率将从5%上调至8%。

经济学家将尝试从3月采购经理人指数(PMI)，2月工厂产出以及周一即将公布的房屋开工数据中衡量税率上调的影响。由于上调前的最后需求已经见顶，日本经济成长有放缓之势。

周二备受关注的日本央行短观报告很可能显示3月止的三个月当中，企业信心连续第五季改善，不过预计4-6月可能有所下降。

在中国，官方制造业和服务业PMI料证实，中国经济正面临减速。

上周汇丰(HSBC)和MarkitEconomics公布的PMI调查初值显示，制造业活动触及八个月低点。预计官方PMI料自11月以来首次略为上升。

中国国务院总理李克强上周表示，政府已经做好了对降温的经济提供支持的准备。在看到第一季疲弱的表现后，一些经济学家现在认为，中国今年经济成长7.5%的官方目标有些过高了。(完)

(编译 徐文焰/许娜/李爽/郑茵 审校 侯向明/徐文焰/龚芳)

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