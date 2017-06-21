欧央行月报称全球增长风险减弱 但前景仍偏于下档

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透法兰克福6月21日 - 欧洲央行(ECB)周三发布经济月报称，全球增长面临的风险似已减弱，目前为止市场淡然看待美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的行动。
但前景仍偏向于下档，归因于一些新因素的出现，其中最明显的是美国暗示转向保护主义。
欧洲央行称，全球金融形势骤然转变的机率似乎已经减弱，主要新兴市场经济体的情况似乎优于过去几年，中国对经济增长的政策支持已然缓解了对于短期前景的担忧。
“美联储谨慎沟通，加上以非常渐进的方式收紧货币政策，主要新兴市场脆弱度减少，这些似乎已减低了全球金融形势无序收紧的风险，”欧洲央行称。
但欧洲央行指出，新的风险来源，尤其是美国新政府可能转向保护主义方向，有可能对全球经济产生严重的负面影响。
欧洲央行补充称，鉴于杠杆率进一步上升，中期内中国经济的脆弱性亦居高不下，另外英国退欧可能出现有争议的谈判，亦让人忧虑。
欧洲央行称，“因此，总体来说，尽管一些风险似乎已消退，但全球前景的风险平衡依旧倾向于下行。”(完)
(编译 艾茂林/侯雪萍/于春红; 审校 李春喜/蔡美珍/刘秀红)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
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路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。