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国际财经 | 2015年 4月 21日 星期二 07:27 BJT

欧洲央行总裁德拉吉有信心欧元区将实现更强劲成长--央行年报

路透法兰克福4月20日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧洲央行有信心欧元区成长将更为强劲，通胀重返该行的中期目标也将“不会过度延迟”。

德拉吉在欧洲央行2014年年报中表示，他“有信心2014年所经历微弱且不均衡的复苏，将变成更加强劲、持续性的好转，而通胀将在未过度延迟下，重返欧洲央行低于但接近2%的中期目标。”

这项年度报告也检视了俄罗斯与乌克兰冲突的潜在冲击。

欧洲央行表示，尽管欧元区银行在某些国家对俄罗斯的曝险“相当大”，但整体而言，不太可能对欧元区造成系统性的风险。(完)

(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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