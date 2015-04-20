欧洲央行总裁德拉吉有信心欧元区将实现更强劲成长--央行年报

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福4月20日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧洲央行有信心欧元区成长将更为强劲，通胀重返该行的中期目标也将“不会过度延迟”。
德拉吉在欧洲央行2014年年报中表示，他“有信心2014年所经历微弱且不均衡的复苏，将变成更加强劲、持续性的好转，而通胀将在未过度延迟下，重返欧洲央行低于但接近2%的中期目标。”
这项年度报告也检视了俄罗斯与乌克兰冲突的潜在冲击。
欧洲央行表示，尽管欧元区银行在某些国家对俄罗斯的曝险“相当大”，但整体而言，不太可能对欧元区造成系统性的风险。(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。