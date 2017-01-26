欧央行央行研究报告称政策依然有效 但滞后性上升

路透法兰克福1月25日 - 欧洲央行周三公布的研究结果显示，央行研究人员认为，在目前经济环境下，货币政策产生效果的时滞要比平时更长，不过通胀的基本性质并未改变。

一些经济学家在解释多年来顽固低通胀问题时认为，常规货币政策变得无效，因全球化、人口迅速老龄化以及科技进步已改变了人们储蓄和支出的方式，导致通胀水平较低。

然而欧洲央行的报告指出，这一结论是错误的，低通胀是一系列冲击所导致，而后被欧洲央行预测误差以及非传统货币政策的不确定性所夸大，并非一种新的经济现实。

“这篇报告的关键发现在于，通胀消失更多是由周期性因素所致，全球和内部的因素皆有，”研究人员称，长期以来失业和通胀之间的负相关性--也就是人们所说的菲利普斯曲线(Phillips curve)--还依然有效。

面对全球金融危机、欧洲自身的债务危机、以及大宗商品价格下挫，欧洲央行已将利率降为负值，并花费逾1.5万亿欧元(1.6万亿美元)用于购债，希望能够重振经济增长并提高通胀。

欧洲央行已有近四年未能达到2%的通胀目标，预计至少到2018年仍无法实现，因基础价格增长仍疲弱，且欧元区仍面对着庞大债务的压力。

研究报告指出，一旦利率触及实际底部，通胀水平将更加难以提升，反映出非常规货币政策的负面冲击，以及企业和家庭针对这一新现实的长期适应调整，从而导致传导机制变缓。

但报告总结道，长期通胀预期的稳定性表明，货币政策在实现其目标方面仍是有效的。(完)