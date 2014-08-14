欧央行月报：地缘政治风险“已然升高” 准备好再度行动

路透法兰克福8月14日 - 欧洲央行(ECB)在周四公布的月报中再次表示，认为“已然升高”的地缘政治风险对欧元区经济增长前景构成威胁，强调若有必要会采取更多措施。

一如以往，ECB的月报和货币政策声明如出一辙。

“地缘政治风险升高，以及新兴经济体和全球金融市场的发展情况，可能对经济情况不利，包括对能源价格和欧元区产品的全球需求造成冲击，”欧洲央行在月报中表示。

欧洲央行表示，鉴于当前通胀展望，利率仍将维持在当前水准一段时间，但必要时将会采取行动。

月报表示，“必要时欧洲央行(ECB)管理委员会一致承诺在职权范围内也会动用非传统工具，以进一步解决低通胀时期过长的风险。”(完)

(编译 田建华/戴素萍;审校 张明钧)

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