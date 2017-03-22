焦点：欧洲央行报告指贸易保护主义政策或许加大而非缩小贸易逆差

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透法兰克福3月22日 - 欧洲央行(ECB)周三在一份研究报告中称，贸易保护主义政策或许增加而不是减少一个国家的贸易逆差。而仅仅几天之前，20国集团(G20)财经领导人会议刚刚放弃了支持贸易开放的承诺。
为了降低庞大的贸易逆差，特朗普政府提出一系列保护主义措施，比如设置新的进口关税。
白宫还希望重新考虑美国的部分贸易关系，其中包括与德国和中国等重要贸易伙伴，这两个国家均对美国享有贸易顺差。
实际上，美国已经退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并要求重新评估北美自由贸易协定，而且在上周末的G20会议上拒绝重申对自由贸易的承诺，这让人忧心全球贸易将受到打击。
而ECB这篇报告的作者群认为，要减少逆差需要的是与保护主义相反作法。
他们表示，全球贸易自由化和进口较廉价的半成品，会改善竞争力，帮助企业维持相对于国际对手的竞争力，并提高国家的出口。
“采用扶植创新和减少保护壁垒的政策，或有助于改善一个经济体的竞争力，”这份报告称。“贸易和金融自由化的多边倡议，或许也会减少经济体的外部失衡。”
“参与全球价值链或可提供一个经济体暂时的竞争优势，进而带来经常帐盈余的攀升，”ECB称。
研究似乎还否认了美国政府的有关说法，即有大规模经常帐盈余的国家可能使用不公正的贸易手段。
反之，研究认为各国会把他们的竞争优势视为暂时性的优势，并谨慎行事，因为他们预测其他国家会推动贸易自由化，以提高自身效率并恢复竞争力。
“结果是，为了推动消费的顺利发展，国内经济领域部分增长的收入会被储蓄下来，从而改善经常帐收支情况，”欧洲央行补充说。
该央行还补充说，若是把这种优势视为永久性的，随着消费和进口增至与收入看齐的水平，那么经常帐收支情况则可能恶化。(完)
(编译 李春喜/王洋/侯雪苹；审校 刘秀红/蔡美珍/高琦)
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