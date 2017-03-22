焦点：欧洲央行报告指贸易保护主义政策或许加大而非缩小贸易逆差

路透法兰克福3月22日 - 欧洲央行(ECB)周三在一份研究报告中称，贸易保护主义政策或许增加而不是减少一个国家的贸易逆差。而仅仅几天之前，20国集团(G20)财经领导人会议刚刚放弃了支持贸易开放的承诺。

为了降低庞大的贸易逆差，特朗普政府提出一系列保护主义措施，比如设置新的进口关税。

白宫还希望重新考虑美国的部分贸易关系，其中包括与德国和中国等重要贸易伙伴，这两个国家均对美国享有贸易顺差。

实际上，美国已经退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并要求重新评估北美自由贸易协定，而且在上周末的G20会议上拒绝重申对自由贸易的承诺，这让人忧心全球贸易将受到打击。

而ECB这篇报告的作者群认为，要减少逆差需要的是与保护主义相反作法。

他们表示，全球贸易自由化和进口较廉价的半成品，会改善竞争力，帮助企业维持相对于国际对手的竞争力，并提高国家的出口。

“采用扶植创新和减少保护壁垒的政策，或有助于改善一个经济体的竞争力，”这份报告称。“贸易和金融自由化的多边倡议，或许也会减少经济体的外部失衡。”

“参与全球价值链或可提供一个经济体暂时的竞争优势，进而带来经常帐盈余的攀升，”ECB称。

研究似乎还否认了美国政府的有关说法，即有大规模经常帐盈余的国家可能使用不公正的贸易手段。

反之，研究认为各国会把他们的竞争优势视为暂时性的优势，并谨慎行事，因为他们预测其他国家会推动贸易自由化，以提高自身效率并恢复竞争力。

“结果是，为了推动消费的顺利发展，国内经济领域部分增长的收入会被储蓄下来，从而改善经常帐收支情况，”欧洲央行补充说。

该央行还补充说，若是把这种优势视为永久性的，随着消费和进口增至与收入看齐的水平，那么经常帐收支情况则可能恶化。(完)