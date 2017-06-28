欧洲央行总裁德拉吉开启调整宽松政策的大门

路透葡萄牙辛特拉6月27日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二开启了调整该央行大规模刺激政策的大门，助燃了对欧洲央行最早会在9月宣布缩减刺激举措的预期。

但欧洲央行立场的任何转变，包括负利率和大规模买债，应是渐进的过程，因经济仍需要“相当规模的”货币政策支持，且通胀回升也还取决于全球融资环境的改善。

德拉吉在欧洲央行举办的一次会议上表示，“长期的政策立场将会变得更为宽松，央行将随着经济复苏调整政策工具的尺度，不是为了收紧政策立场，而是保持整体不变。”

他的讲话推动欧元兑美元上涨0.5%，投资者认为其讲话预示欧洲央行将最早在9月宣布缩减庞大的买债规模。

欧洲央行的2.3万亿欧元资产购买计划将于年底到期，因此必须在第三季决定延长还是缩减资产购买计划，以调和经济稳健复苏和通胀低迷之间的明显矛盾。

“今天德拉吉在表明欧洲央行货币政策将于2018年降低宽松程度上迈出了第一步，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师Marco Valli表示。“除非确实出现意外的冲击，否则欧洲央行9月7日召开决策会议时可望正式宣布缩减宽松政策。”

但德拉吉同时也淡化迅速撤除刺激政策的预期，表明任何政策正常化的进程将会延长。

“在调整货币政策参考指标方面，有强烈的理由需要审慎行事，即使是在经济复苏之际，”他称。“对我们的立场所做的任何调整都需循序渐进；只有在经济势头改善、表明调整立场相当安全时才可行动。”

经济增长加速且坚守在趋势水平上方，意味着需缩减刺激措施；但就业市场持续低迷且大宗商品价格动荡，则又说明应有所克制。

通胀在四年多以来均低于欧洲央行近2%的目标，但德拉吉也暗示有意无视压制物价上涨的部份因素。

“尽管仍有些因素压抑通胀路径，但目前主要是央行通常可忽略的暂时性因素，”他称。

“如今所有迹象都显示欧元区经济复苏转强且范围扩大。通缩力量已被再通胀力量所取代。”(完)