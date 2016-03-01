德拉吉称风险增加 3月欧央行会议需考虑恶化的前景

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透法兰克福3月1日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二表示，欧元区经济增长和通胀前景已经减弱，欧洲央行3月政策决定将需考虑这种恶化的前景。
欧元区2月通胀率降至负值，逊于本来就很低的预期，欧洲央行3月10日政策会议几乎确定将公布新的宽松举措。
“政策评估必须考虑如下背景，即先前预估面临的下档风险增加，同时新兴市场经济增长前景不确定性升温，金融和大宗商品市场走势震荡，以及地缘政治风险，”德拉吉说。
“在这种环境下，欧元区的通胀表现继续弱于预期，”德拉吉在3月1日的信中对欧洲议会议员表示。
近期出炉的景气指数和采购经理人指数(PMI)都意外疲弱，而剔除食品与能源价格的核心通胀率亦下滑，说明低油价正在影响其他商品和服务的价格，产生可能导致低通胀根深蒂固的所谓第二轮效应。
德拉吉表示，3月会议还将更加深入地分析通胀下滑的潜在第二轮效应，并表示该央行将在必要时毫不犹豫地行动。
“管理委员会有多种工具可用于在必要时作出回应，而且我们在职权范围内动用手中工具，以实现中期内通胀率低于但接近2%这一目标的意愿没有限制，”德拉吉指出。
欧洲央行料将在3月会议上调降存款工具利率10个基点至负0.4%，但市场对央行还会采取哪些其他举措的看法分歧。
一些人预期，欧洲央行将提高每月600亿欧元的资产购买规模，另一些人则认为央行只会对量化宽松政策进行技术性调整；部分人士预计，央行将推出多层存款利率体系。(完)
(编译 杜明霞/徐文焰；审校 张涛)
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