ECB委员利卡宁警告称区内通胀和成长前景仍面临下行风险

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透赫尔辛基11月10日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周二表示，欧元区通胀与成长前景正面临下行风险，并称为了实现物价增长目标，央行“愿意并且能够”采取行动。
“成长和通胀前景仍面临下行风险。”利卡宁说道。
“如有必要，管委会愿意并且能够利用在其权限内的所有工具来采取行动，以维持适当的货币宽松度。”
“(接近2%)的通胀率目标是匀称的。这意味着将用同样力度的货币政策来应对过低或过高的通胀率。”
利卡宁通常被认为是管委会中立场较为强硬的委员之一，他在最近承认存在通胀进一步放缓的风险。(完)
(编译 高琦/汪红英；审校 张若琪/白云)
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