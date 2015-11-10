ECB委员利卡宁警告称区内通胀和成长前景仍面临下行风险

路透赫尔辛基11月10日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周二表示，欧元区通胀与成长前景正面临下行风险，并称为了实现物价增长目标，央行“愿意并且能够”采取行动。

“成长和通胀前景仍面临下行风险。”利卡宁说道。

“如有必要，管委会愿意并且能够利用在其权限内的所有工具来采取行动，以维持适当的货币宽松度。”

“(接近2%)的通胀率目标是匀称的。这意味着将用同样力度的货币政策来应对过低或过高的通胀率。”

利卡宁通常被认为是管委会中立场较为强硬的委员之一，他在最近承认存在通胀进一步放缓的风险。(完)