欧洲央行正在考虑双轨制量化宽松计划 涉及风险分担--消息

路透法兰克福1月9日 - 欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，其中既涉及买入公债，也包括在欧元区内分担风险，以便回应德国的不安，并将之与各国央行的公债购买分隔开来。

知情人士称，这种购买选项，即量化宽松(QE)，是欧洲央行1月22日政策会议前所准备的诸多手段之一。

几项量化宽松计划都在讨论中，但是目前为止没有做出任何决议。不过辩论反映出ECB正在努力打造一个坚固的机制，既能解除德国对承担多少风险的担忧，也可令那些寄望ECB无限制印钞承诺的投资者感到失望。

市场和诸多分析师认为，若力度达不到所承诺的无限制印钞，就无法重振欧元区经济。

作为例行的非政策会议，ECB管委会在周三晚餐会上讨论了局势。一央行消息人士称，或需要量化宽松的意见“明显较之前更形成了共识。”

“另外对于整个措施的范围还有很多分歧，比如数量、公开的还是封闭的、风险分担还是不分担，是否存在意外状况以及会出现哪些意外状况，这类问题仍在接受讨论。”

另一位央行消息人士称，其中讨论的一个选项是欧洲央行将购买总量中的一定份额，为防止违约，风险将由各国央行依据其资本份额来承担。

剩余的部分将由各国央行购买，但风险要自担。

“周三对此提议没有原则性的反对。”这位消息人士称，“这可能是个选项，德国央行可能会同意。”不过这位消息人士还言道，尚无决议，且仍接受讨论。

“这只是个选项，且仍在讨论中，可能按这个方向走，但是尚未有任何决议。”消息人士称。

ECB的发言人称，“我们不对管委会的讨论置评。”(完)

(编译/审校 田建华/王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。