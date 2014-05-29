欧央行：投资人为追逐获利而豪赌可能事与愿违

路透法兰克福5月28日 - 欧洲央行周三表示，投资人追求更高获利可能导致新的价格泡沫产生，对金融市场追逐快速获利发出警告。

欧洲央行警告称，追求更高回报的做为可能会突然反转，令投资人一窝蜂地反向操作，该行在这份措词强烈的讯息中，凸显出其忧心市场热潮迅速消散的下档风险。

欧洲央行在备受各界关注的半年报中指出，“各界热烈寻求收益之际，市场失衡加剧以及近期投资资金流动可能剧烈且失序的反转等疑虑也升温。”

随着市场逐渐淡忘金融危机和欧元瓦解的忧虑，从意大利到爱尔兰等债台高筑的国家发现，现在更容易以更低成本进行借贷。

欧洲股市大涨，德国股市触及新高。就连两年前才大规模违约的希腊，也开始再次向投资人进行借贷。

但欧洲央行提出各项疑虑，称随着经济改革停滞，且经济成长维持在低档，政府债务可能会变得难以控制。

欧洲央行称，投资人对于这些债务的需求可能反覆无常，同时对中国经济放缓和乌克兰危机可能带来的冲击提出警告。

欧洲央行将各国低借贷成本与“2010年第二波全球金融危机....爆发前所见到的水准”做了比较，称“未来的挑战在于....要确保造成危机的状况不会再次浮现。”

**突然平仓**

许多央行官员曾经私下表示，担心投资人信心突然转向，欧洲央行的金融稳定检讨报告(Financial Stability Review)则是提出更为公开的警告。

欧洲央行也对于优质商业地产价格上涨发出警语，这类地产交易达到2008年以来最高水准，有很大部分是受到外国买家的推助。

欧洲央行称，银行、保险业者及退休基金必须准备“足够的缓冲空间...以应付收益率正常化。”

报告中所描述的各种问题也代表着欧洲央行所面临的难题，该行和美国及日本央行一再压地借贷成本，协助带动信心上扬。

该行的警告可能会鼓励投资人采取更为审慎的立场。然而由于经济复苏仍旧过于脆弱，欧洲央行是否会因为考虑到这些危险就不采取进一步提振信心的措施仍不明朗。(完)

(编译/审校 张明钧/王冠中)

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